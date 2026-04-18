Calleri dispara após derrota do São Paulo: 'Torcida tem razão em reclamar'

Jonathan Calleri falou após a derrota do São Paulo para o Vasco, de virada, por 2 a 1, neste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante comentou as críticas da torcida e também assumiu responsabilidade por lances decisivos da partida.

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O Tricolor saiu na frente com gol de Luciano, mas caiu de rendimento no segundo tempo e acabou sofrendo a virada. Calleri foi protagonista em dois momentos: desperdiçou uma grande chance no início da etapa final e, posteriormente, cometeu o pênalti que originou um dos gols do Vasco, ao saltar com os braços abertos dentro da área.

- No primeiro jogo fizemos o gol muito cedo, mas depois, no mesmo jogo, fomos recuando cada vez mais atrás, fomos levando o Viva e cada vez mais perto do nosso gol. Foi um pênalti que me pegou na mão, eu vi. Depois, eles colocaram todo o ponto cada vez mais dentro do nosso gol. E não é verdade que você se cruza bem na área, provavelmente o time este muito perto de fazer o gol. Eu acho que é um erro nosso de recuar tanto. A gente joga totalmente a outra coisa como treinador, é treinar a semana. E perdemos os goles por si, depois a gente tomou dois e a gente sai com uma derrota muito, muito, muito furiosa. Não é como a gente quer jogar, o treinador havia feito outro planejamento do jogo e a gente ficou recuando tanto que, inevitavelmente você fica mais perto do seu gol e tomamos dois gols de pênalti - analisou Calleri.

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O argentino também falou sobre a reação da torcida. Mesmo que o jogo tenha acontecido em São Januário, existe uma forte pressão dos torcedores por conta dos resultados de Roger Machado.

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- A torcida tem razão em reclamar da gente. Pelo que apresentamos hoje, fizemos apenas os primeiros dez minutos bons, mas depois não conseguimos manter a posse de bola nem criar tantas chances de gol. Como eu disse, quando o adversário chega 30, 40 vezes perto da área, as chances de marcar aumentam. Acabamos dando muito espaço. Pedimos desculpas ao torcedor, somos os primeiros responsáveis por isso - completou.

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(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Veja como foi o jogo do São Paulo contra o Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.