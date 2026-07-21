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Victor Sá é apresentado pelo São Paulo e se emociona: 'É a realização de um sonho'

Atacante revelou que é torcedor do Tricolor desde criança e destacou importância do pai e do irmão na escolha de jogar no clube

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
21/07/2026 13:53
Atualizado há 1 minutos
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Victor Sá, novo reforço do São Paulo, segurando a camisa que utilizará no clube.
Victor Sá, novo reforço do São Paulo, segurando a camisa que utilizará no clube - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

O São Paulo apresentou oficialmente o atacante Victor Sá, primeiro reforço do Tricolor para esta segunda metade da temporada de 2026. Em entrevista no SuperCT, na tarde desta terça-feira (21), o jogador destacou a oportunidade de atuar pelo clube, que marca seu retorno ao futebol brasileiro após passagem pelo Krasnodar, da Rússia.

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    — Muito feliz, realização de um sonho estar aqui. O São Paulo, por si só, diz o que todo atleta quer, que é vestir essa camiseta. Toda a conversa que tive com o Rafinha e com a diretoria me motivaram a estar aqui. Todos os jogadores, quando vêm para cá, buscam fazer história, e foi isso que me motivou a estar aqui — disse o atacante.

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    Sá revelou ser são-paulino e frequentava jogos do clube no Morumbi quando era mais novo. Natural de São José dos Campos, o novo reforço do Tricolor se emocionou ao falar das lembranças enquanto um pequeno torcedor e destacou a importância do pai e do irmão para sua carreira e para a escolha de chegar ao São Paulo.

    — Desde pequeno, meu pai é um são-paulino fanático, então, desde pequeno, vinha ao Morumbi ver o São Paulo e aprender coisas com meus pais. Em casa sempre foi motivacional, então, quando surgiu a oportunidade, ele se emocionou bastante. Quando entrei no CT passou um filme na minha cabeça do quão doloroso foi chegar até aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade e vou dar o máximo aqui — lembrou Sá, que destacou o peso de conquistar títulos no clube e disse que quer ter seu nome lembrado pela torcida são-paulina.

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    — Acho que, pessoalmente, eu quero ser um cara que, quando eu termine a passagem aqui, tenha sido um jogador que sempre se entregou em campo. Mas conquistando coisas também, ganhar títulos aqui faz com que você nunca passe despercebido. Lucas, Calleri e Luciano são caras que são inspirações para quem está chegando porque conquistaram coisas aqui. Esse espírito de mostrar a vontade de estar aqui é muito importante — afirmou Victor Sá.

    Apresentação do Victor Sá, novo jogador do São Paulo
    Apresentação do Victor Sá, novo jogador do São Paulo - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

    Diego Costa foi figura importante na negociação

    Outro jogador mencionado foi Diego Costa, zagueiro formado na base do São Paulo e que foi companheiro de Victor Sá no Krasnodar, no futebol russo. O atacante afirmou ter tido uma troca com o ex-companheiro antes de assinar com o clube e que ouviu do defensor o peso que é vestir a camisa do Tricolor.

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    — Conversei com ele e agradeci por isso. Ele disse que eu iria entender tudo o que ele me passou. O São Paulo realmente é um clube família, e você só entende o tamanho do clube quando você está aqui — completou.

    Onde pode atuar o atacante?

    O atacante, que pode atuar pelos lados do campo ou centralizado, destacou sua preferência para atuar como ponta, mas destacou sua característica de velocidade e ataque à profundidade pelos dois lados do campo.

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    — Nas pontas é onde costumo jogar mais, na esquerda. Mas sou um cara coletivo e vou ajudar o São Paulo onde for necessário. Sou um cara de ataque à profundidade, tenho velocidade também, e, se precisar, também posso atuar pelo lado direito — disse o atacante.

    Victor Sá, novo reforço do São Paulo, ao lado de Rafinha, executivo de futebol do clube.
    Victor Sá, novo reforço do São Paulo, ao lado de Rafinha, executivo de futebol do clube - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

    Possível estreia com a camisa do São Paulo

    Victor Sá pode aparecer na lista de relacionados do técnico Dorival Jr. para a partida que marca o retorno do São Paulo ao calendário da temporada, diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (22). O atacante, que já está no BID da CBF, afirmou ter conversado com o técnico Dorival Jr. durante as negociações e ponderou que o período de pausa durante a Copa do Mundo foi importante para se adaptar ao estilo tático do elenco e aos pedidos do treinador.

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    — Conversei bastante com a comissão, entendi como eles queriam que eu jogasse, Dorival dispensa comentários, um gestor de grupo incrível. Me explicou a parte tática e acredito que esse período só de treinos me ajuda a entender bastante o estilo de jogo dele. Todos da comissão tem facilitado minha vida para entregar dentro de campo — analisou Victor Sá, que vê uma evolução física desde sua chegada ao São Paulo e afirmou estar pronto para entrar em campo.

    — Esse período de pausa e retorno estava num fim de temporada na Rússia, e isso foi muito bom para que eu evoluísse fisicamente. Agora é entender o que a comissão técnica entende e deixar eles decidirem o que é melhor para o grupo. Agora é me adaptar mais e me acostumar com o que é exigido no futebol brasileiro — disse.

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    Victor Sá, novo reforço do São Paulo, segurando a camisa com o número que utilizará no clube.
    Victor Sá, novo reforço do São Paulo, segurando a camisa com o número que utilizará no clube - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

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