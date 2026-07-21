Victor Sá é apresentado pelo São Paulo e se emociona: 'É a realização de um sonho' Atacante revelou que é torcedor do Tricolor desde criança e destacou importância do pai e do irmão na escolha de jogar no clube

O São Paulo apresentou oficialmente o atacante Victor Sá, primeiro reforço do Tricolor para esta segunda metade da temporada de 2026. Em entrevista no SuperCT, na tarde desta terça-feira (21), o jogador destacou a oportunidade de atuar pelo clube, que marca seu retorno ao futebol brasileiro após passagem pelo Krasnodar, da Rússia.

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— Muito feliz, realização de um sonho estar aqui. O São Paulo, por si só, diz o que todo atleta quer, que é vestir essa camiseta. Toda a conversa que tive com o Rafinha e com a diretoria me motivaram a estar aqui. Todos os jogadores, quando vêm para cá, buscam fazer história, e foi isso que me motivou a estar aqui — disse o atacante.

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Ligação com São Paulo vem de jovem

Sá revelou ser são-paulino e frequentava jogos do clube no Morumbi quando era mais novo. Natural de São José dos Campos, o novo reforço do Tricolor se emocionou ao falar das lembranças enquanto um pequeno torcedor e destacou a importância do pai e do irmão para sua carreira e para a escolha de chegar ao São Paulo.

— Desde pequeno, meu pai é um são-paulino fanático, então, desde pequeno, vinha ao Morumbi ver o São Paulo e aprender coisas com meus pais. Em casa sempre foi motivacional, então, quando surgiu a oportunidade, ele se emocionou bastante. Quando entrei no CT passou um filme na minha cabeça do quão doloroso foi chegar até aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade e vou dar o máximo aqui — lembrou Sá, que destacou o peso de conquistar títulos no clube e disse que quer ter seu nome lembrado pela torcida são-paulina.

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— Acho que, pessoalmente, eu quero ser um cara que, quando eu termine a passagem aqui, tenha sido um jogador que sempre se entregou em campo. Mas conquistando coisas também, ganhar títulos aqui faz com que você nunca passe despercebido. Lucas, Calleri e Luciano são caras que são inspirações para quem está chegando porque conquistaram coisas aqui. Esse espírito de mostrar a vontade de estar aqui é muito importante — afirmou Victor Sá.

Apresentação do Victor Sá, novo jogador do São Paulo - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

Diego Costa foi figura importante na negociação

Outro jogador mencionado foi Diego Costa, zagueiro formado na base do São Paulo e que foi companheiro de Victor Sá no Krasnodar, no futebol russo. O atacante afirmou ter tido uma troca com o ex-companheiro antes de assinar com o clube e que ouviu do defensor o peso que é vestir a camisa do Tricolor.

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— Conversei com ele e agradeci por isso. Ele disse que eu iria entender tudo o que ele me passou. O São Paulo realmente é um clube família, e você só entende o tamanho do clube quando você está aqui — completou.

Onde pode atuar o atacante?

O atacante, que pode atuar pelos lados do campo ou centralizado, destacou sua preferência para atuar como ponta, mas destacou sua característica de velocidade e ataque à profundidade pelos dois lados do campo.

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— Nas pontas é onde costumo jogar mais, na esquerda. Mas sou um cara coletivo e vou ajudar o São Paulo onde for necessário. Sou um cara de ataque à profundidade, tenho velocidade também, e, se precisar, também posso atuar pelo lado direito — disse o atacante.

Victor Sá, novo reforço do São Paulo, ao lado de Rafinha, executivo de futebol do clube - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

Possível estreia com a camisa do São Paulo

Victor Sá pode aparecer na lista de relacionados do técnico Dorival Jr. para a partida que marca o retorno do São Paulo ao calendário da temporada, diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (22). O atacante, que já está no BID da CBF, afirmou ter conversado com o técnico Dorival Jr. durante as negociações e ponderou que o período de pausa durante a Copa do Mundo foi importante para se adaptar ao estilo tático do elenco e aos pedidos do treinador.

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— Conversei bastante com a comissão, entendi como eles queriam que eu jogasse, Dorival dispensa comentários, um gestor de grupo incrível. Me explicou a parte tática e acredito que esse período só de treinos me ajuda a entender bastante o estilo de jogo dele. Todos da comissão tem facilitado minha vida para entregar dentro de campo — analisou Victor Sá, que vê uma evolução física desde sua chegada ao São Paulo e afirmou estar pronto para entrar em campo.

— Esse período de pausa e retorno estava num fim de temporada na Rússia, e isso foi muito bom para que eu evoluísse fisicamente. Agora é entender o que a comissão técnica entende e deixar eles decidirem o que é melhor para o grupo. Agora é me adaptar mais e me acostumar com o que é exigido no futebol brasileiro — disse.

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Victor Sá, novo reforço do São Paulo, segurando a camisa com o número que utilizará no clube - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

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