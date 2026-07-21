São Paulo sofre transfer ban e está impedido de registrar três reforços
Tricolor tem dívida com clube da Itália e precisará quitar dívida antes de inscrever novos jogadores
O São Paulo foi punido pela Fifa com um transfer ban e está impedido de registrar jogadores, o que impacta diretamente na inscrição de dois nomes anunciados como reforços do Tricolor e outro que está próximo da assinatura do contrato. A punição aplicada pela entidade máxima do futebol é referente ao não pagamento de uma das parcelas da contratação do volante Marcos Antônio junto à Lazio, da Itália.
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O clube deixou de pagar a primeira parcela do acordo feito com o clube italiano pela contratação do volante, no valor de 1,5 milhão de euros, ou pouco mais de R$ 8,5 milhões na cotação atualizada. De acordo com o contrato assinado pelo São Paulo pela Lazio, ainda restam outras três parcelas a serem pagas pela compra definitiva de Marcos Antônio.
O volante assinou um contrato definitivo com o Tricolor até o fim de 2030 após um período de empréstimo, quando se tornou peça fundamental para o meio-campo do São Paulo e conquistou a titularidade, mesmo com as constantes trocas de treinadores no clube.
Neste ano, Marcos Antônio já atuou em 22 partidas pelo São Paulo, entre Paulistão, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, e anotou três assistências. O transfer ban não impacta em sua condição no clube, mas muda a realidade dos nomes que chegaram ao Tricolor nesta janela d etransferências.
Reforços estão impedidos de serem inscritos
Dos três nomes anunciados pelo São Paulo e outro que está próximo de ser fechado, apenas um está à disposição de Dorival Jr. para atuar pelo clube. O volante Newton, que chegou do Botafogo por uma troca com o zaguieiro Ferraresi, já apareceu no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é o passo final para liberar o atleta para entrar em campo.
Os outros dois nomes, Victor Sá, que foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quarta, e o lateral Aurelio Buta, que foi anunciado pelo Tricolor na tarde de quarta, ainda não haviam aparecido no BID aintes da punição ser aplicada pela Fifa. Mesmo que estejam aptos a jogar, a dupla não poderá entrar em campo enquanto o São Paulo não quitar a dívida com a Lazio e o transfer ban for retirado pela Fifa.
O mesmo acontece com o zagueiro Domingos Duarte, que está próximo de fechar com o Tricolor, mas ainda não foi anunciado pelo clube. As negociações estão nas estapas finais e ainda há a expectativa que o contrato seja assinado em breve.
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