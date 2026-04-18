Roger Machado se posiciona após derrota do São Paulo contra o Vasco: 'Lamento muito'

Roger Machado analisou e se posicionou sobre a derrota sofrida pelo São Paulo contra o Vasco por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que aconteceu neste sábado (18). O Tricolor saiu em vantagem no primeiro tempo, mas sofreu a virada na sequência.

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Se o São Paulo tivesse vencido, iria dormir na vice-liderança. Porém, com a virada, caiu para o quarto lugar na tabela da competição. Roger Machado analisou o resultado da partida.

- A gente conseguiu, dentro da característica do jogo, que era de busca de contra-ataque, o Calleri segurando a primeira bola e conseguindo construir. Conseguimos o nosso gol e tivemos pelo menos mais uma oportunidade de sair vencedor, já no segundo tempo. Mas, diante da mesma característica que o Vasco se propôs no primeiro tempo, com dois pontas abertos, seguiu lançando as bolas na área. Em função da gente defender um pouco mais baixo, não conseguimos conectar os contra-ataques que levassem o Vasco para dentro do seu campo novamente - disse.

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Roger Machado tem sido alvo de pressão (Foto: Arena/Folhapress)

- Os dois gols foram diferentes, mas tiveram a mesma origem, os cruzamentos laterais. Não foi por iniciativa, o Vasco nos empurrou e não conseguimos encaixar contra-ataques. As substituições foram nessa direção, com o Tapia, um jogo mais físico, mas não foi possível. Uma derrota que a gente lamenta muito. Um primeiro tempo bom, e um segundo tempo muito abaixo - completou.

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Veja como foi o jogo do São Paulo contra o Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.