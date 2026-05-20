Santos abre dois, mas cede empate ao San Lorenzo na Sul-Americana; dê suas notas
Peixe segue sem vencer e na lanterna do torneio continental, mas mantém chances de vaga na rodada final
Pela terceira vez nesta Sul-Americana, o Santos abriu vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao San Lorenzo nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Grupo D. Gabriel Bontempo e Gabigol marcaram no primeiro tempo, mas De Ritis e Auzmendi fizeram para os visitantes e deixaram tudo igual.
Com o resultado, o Peixe perde a oportunidade de pular à liderança e segue na lanterna da chave, agora com quatro pontos. A equipe comandada por Cuca ainda tem chances de classificação aos playoffs, mas não pode alcançar o líder San Lorenzo, que tem sete pontos, pelos critérios de desempate. Completam o grupo o Cuenca, com seis pontos, e o Recoleta, com cinco pontos.
Santos x San Lorenzo: como foi o jogo?
Primeiro tempo: 'Gabrieis' decidem
O Santos foi superior na maior parte do primeiro tempo e abriu o placar com gol relâmpago. Logo no primeiro minuto da partida, Gabriel Bontempo marcou na pequena área após contra-ataque que passou por Rollheiser, Miguelito e Gabigol. Já nos acréscimos da primeira etapa, no momento em que o San Lorenzo controlava as ações ofensivas, o Peixe ampliou com Gabriel Barbosa em cobrança de falta, sofrida por Bontempo.
Segundo tempo: Santos sucumbe à pressão argentina
Assim como na reta final do primeiro tempo, o San Lorenzo voltou do intervalo dominando as ações ofensivas. Desta vez, porém, o Santos teve dificuldades de encaixar contra-ataques e sair da pressão argentina, que deu resultado aos 27 minutos. Adonis Frías fez corte parcial após cruzamento, mas a bola sobrou para De Ritis bater cruzado e diminuir a vantagem. Já aos 39', foi a vez de Auzmendi sair cara a cara com Brazão e deixar o dele para empatar a partida na Vila Belmiro.
O lance que determinou os rumos da partida foi o gol de empate do San Lorenzo na Vila Belmiro. Gulli arrancou pelo meio e encontrou Auzmendi nas costas da defesa. O atacante bateu firme na saída de Brazão para igualar o placar e mandar o Santos de volta para a lanterna.
Para o Santos, o homem do jogo foi Gabigol. O camisa 9 deu assistência para Bontempo no primeiro ataque do jogo com passe rasteiro na medida e deixou o dele em cobrança de falta frontal.
Igor Vinícius teve atuação abaixo e foi um dos responsáveis pelo primeiro gol do San Lorenzo. O lateral se posicionou mal e deixou De Ritis sozinho após corte de Adonis Frías.
Em tentativa de contra-ataque, Rafael Gonzaga lançou Gabigol, que deu um passe por cima com o calcanhar para Rony, livre na ponta-esquerda. Sozinho, o camisa 11 errou o domínio e isolou a bola pela linha de fundo.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS x SAN LORENZO
5ª RODADA - GRUPO D - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);
🥅 Gols: Gabriel Bontempo, ao 1'/1ºT (1-0); Gabriel Barbosa, aos 47'/1ºT (2-0); De Ritis, aos 27'/2ºT (SLO); Auzmendi, aos 39'/2ºT (SLO)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Veríssimo, Willian Arão e Igor Vinícius (SAN); Insaurralde, Tripichio e Montenegro (SLO);
🏟️ Público: 6.948 presentes;
💰 Renda: R$ 373.906,39.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frias, Lucas Veríssimo e Barreal (Rafael Gonzaga); Willian Arão, Oliva (Lautaro Díaz), Gabriel Bontempo (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Rollheiser (Gustavo Henrique) e Gabriel Barbosa.
SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez):
Gill, Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli, De Ritis (Pagano); Barrios; Cuello e Auzmendi
👥 ARBITRAGEM
👨⚖️ Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
