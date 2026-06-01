Entenda o planejamento do Santos durante pausa das competições para Copa do Mundo

O elenco do Santos está de férias após disputar quatro competições no primeiro semestre. A temporada começou no dia 10 de janeiro, quando o Peixe venceu o Novorizontino por 2 a 1, na Vila Belmiro, justamente na reestreia de Gabigol com a camisa do clube, em duelo pelo Campeonato Paulista.

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Desde então, a equipe disputou 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, seis partidas da fase de grupos da Copa Sul-Americana e dois jogos pela quinta fase da Copa do Brasil.

O principal objetivo do Alvinegro Praiano era deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. A missão foi cumprida no último sábado (30), com a vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada da competição. Os gols santistas foram marcados por Miguelito, Barreal e Gabigol.

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Agora o Peixe acumula 21 pontos e está em 15º lugar, com cinco vitórias em 18 partidas. Além disso, acumula seis empates e sete derrotas.

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Gabriel Barbosa marcou 14 gols em 27 jogos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Quais serão as prioridades do Santos na pausa para a Copa do Mundo?

Durante a pausa para a Copa do Mundo, os atletas do Peixe terão três semanas de férias e só retornarão ao CT Rei Pelé no dia 22 de junho. Na reapresentação, os jogadores iniciarão a preparação para os amistosos que serão realizados em Portugal. Na programação original, o clube fará a viagem entre os dias 7 e 17 de julho, com um duelo já confirmado diante do Vitória de Guimarães no dia 12, no Estádio D. Afonso Henriques.

A ação integra o projeto Joga Brasil e também prevê a realização de mais dois amistosos, que ainda não foram definidos, em território português.

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A excursão reforça a estratégia do Santos de ampliar sua presença internacional e fortalecer os laços históricos com Portugal, palco de capítulos emblemáticos da trajetória santista. Foi justamente em solo português que o Alvinegro Praiano consolidou parte de sua projeção mundial na era Pelé, período em que conquistou o Mundial Interclubes de 1962 e se transformou no clube mais reconhecido do futebol mundial.

Além da exposição internacional, o Santos pretende aproveitar a pausa para aprimorar a preparação física do elenco, aspecto que foi duramente criticado pelo técnico Cuca em entrevistas coletivas após as partidas. Com dificuldades financeiras, o clube deve realizar contratações pontuais e buscar alternativas entre os Meninos da Vila, já que muitos foram promovidos recentemente ao elenco profissional.

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