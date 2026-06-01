Jogador emprestado pelo Santos é confirmado na Copa do Mundo

O atacante Gustavo Caballero foi convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Paraguaia nesta segunda-feira (1º). O jogador pertence ao Santos, mas está emprestado ao Portsmouth, da segunda divisão da Inglaterra. O clube da Baixada Santista faturou R$ 1 milhão com a negociação, concretizada em fevereiro deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O atleta foi um dos 20 reforços contratados pelo Peixe na última temporada. Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, Caballero iniciou a carreira no Deportivo Capiatá, em 2019, e também passou pelo Sportivo Ameliano antes de chegar ao Nacional, em 2022. Na equipe de Assunção, destacou-se ao terminar como artilheiro do Torneio Apertura do Paraguai no primeiro semestre daquele ano.

O Peixe adquiriu 50% dos direitos econômicos do atacante, que chegou para suprir as saídas de Gabriel Verón e Soteldo. Seu contrato com o Alvinegro Praiano é válido até julho de 2029.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Caballero atuou em apenas duas partidas pelo Santos e perdeu espaço na equipe então comandada por Juan Pablo Vojvoda.

A Convocação do Paraguai:

O técnico Gustavo Alfaro convocou sete atletas que atuam no futebol brasileiro: Balbuena (Grêmio), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Maurício (Palmeiras), Ramón Sosa (Palmeiras), Isidro Pitta (Bragantino) e Damián Bobadilla (São Paulo).

A Seleção Paraguaia está no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Turquia e Austrália. A estreia será no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), em Los Angeles, contra os anfitriões.

continua após a publicidade

Na segunda rodada, o Paraguai enfrentará a Turquia no dia 20 de junho, à 1h (de Brasília), em Santa Clara. Já na última rodada da fase de grupos, os paraguaios terão pela frente a Austrália, no dia 25 de junho, às 23h (de Brasília), também em Santa Clara.

➡️ Entenda o planejamento do Santos durante pausa das competições para Copa do Mundo

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.