João Ananias se consolida na zaga e vira trunfo da defesa do Santos Zagueiro soma nove jogos pelo profissional, ganhou sequência com Cuca e não foi liberado para defender a Seleção Sub-20

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A dupla de zaga formada por Lucas Veríssimo e João Ananias ganhou força no Santos nas últimas partidas e se consolidou entre as opções do técnico Cuca. A sequência dos defensores coincide com os dois confrontos diante do Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nos quais o Peixe não sofreu gols. O cenário também é reflexo da instabilidade apresentada por Luan Peres e Adonis Frías nas últimas semanas.

O argentino, inclusive, chegou a se desculpar nas redes sociais após falhar no lance que resultou no gol da Universidad Central, da Venezuela, marcado aos 20 segundos da partida válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

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Na última terça-feira (4), o Santos confirmou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, após o empate sem gols no duelo de ida, na Vila Belmiro. O clube voltou a figurar entre os oito melhores da competição pela primeira vez em cinco anos e ganhou um respiro financeiro.

Titular nos últimos cinco jogos da equipe, João Ananias comemorou a classificação e destacou a capacidade do elenco de superar as dificuldades enfrentadas no confronto.

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— Essa classificação mostra a força do nosso grupo e que podemos chegar longe. Foram dois jogos com características diferentes e soubemos lidar com isso para conseguir a classificação fora de casa. Na ida, fomos melhores, mas não conseguimos sair com a vitória. Na volta, mesmo atuando como visitantes, aproveitamos bem a superioridade numérica para conquistar a classificação no tempo normal — afirmou o Menino da Vila.

O zagueiro também valorizou o desempenho defensivo da equipe, que voltou a terminar uma partida da Copa do Brasil sem ser vazada.

— Para nós, da defesa, é muito importante conseguir a classificação sem sofrer gols novamente. Seguimos sem ser vazados na Copa do Brasil e precisamos manter essa consistência defensiva para seguir evoluindo nas competições. Estamos disputando três torneios importantes, com um calendário intenso até o fim da temporada, mas temos objetivos claros e o grupo está focado em alcançá-los — completou.

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João Ananias tem contrato com o Santos até julho de 2030. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Convocação para Seleção Sub-20:

A sequência de João Ananias entre os titulares também teve reflexo na Seleção Brasileira Sub-20. Convocado para os amistosos contra a Bolívia, o zagueiro acabou não sendo liberado pelo Santos, que optou por mantê-lo à disposição do técnico Cuca em razão da sequência de jogos e da importância do defensor no elenco profissional.

A decisão ficou ainda mais evidente na última terça-feira (4). Com Lucas Veríssimo vetado por causa de um problema na panturrilha, Ananias formou a dupla de zaga com Adonis Frías na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, resultado que garantiu o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Após o duelo de ida partida, Cuca explicou em entrevista coletiva na Vila Belmiro que o clube não liberaria o defensor para representar a Seleção na Granja Comary. Ananias, inclusive, foi um dos sete Meninos da Vila convocados para as seleções brasileiras de base nesta semana.

A trajetória do Menino da Vila:

Natural de Mauá (SP), o zagueiro chegou ao Santos aos 11 anos e percorreu todas as categorias de formação do clube. Em 2024, conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 e, na temporada passada, integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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No início deste ano, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior sob o comando de Vinicius Marques, hoje integrante da comissão técnica do time principal. As boas atuações aceleraram sua integração ao elenco profissional durante o Campeonato Paulista, ainda com o técnico Juan Pablo Vojvoda.

A estreia entre os profissionais aconteceu em abril. Os números de Ananias ajudam a explicar a sequência. Em nove partidas na temporada, sete delas como titular, o zagueiro tem nota média 7,02 no SofaScore, com 89% de aproveitamento nos passes, média de 2,4 desarmes e 4,8 cortes por jogo, além de 70% de eficiência nos duelos pelo chão.

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O vínculo do Menino da Vila com o clube é válido até julho de 2030. A renovação contratual foi assinada em agosto do ano passado, após o defensor ganhar destaque nas categorias de base.

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