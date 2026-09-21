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Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Direitos de imagem dos jogadores do Peixe vencem nesta segunda-feira; veja o que disse o presidente do clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
21/09/2026 15:49
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Marcelo Teixeira
Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

O presidente Marcelo Teixeira admitiu, nesta segunda-feira (21), que o Santos deve atrasar pagamentos relacionados a direitos de imagem dos jogadores, mas afirmou que os salários do elenco estão em dia. Como o clube não contará com as receitas da Sul-Americana e Copa do Brasil, por ter sido eliminado de ambas as competições, o mandatário admitiu que pode ter dificuldades em relação ao caixa.

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– O Santos tem cumprido. Os profissionais têm ciência da dificuldade. De qualquer forma, o financeiro estuda outras alternativas para cumprirmos com as obrigações. Pode ser que haja atraso – afirmou Teixeira, em relação aos direitos de imagem que vencem nesta segunda-feira.

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Questionado sobre os reforços e se os novos nomes do elenco interferiram diretamente no caixa, Marcelo Teixeira negou. Segundo o presidente, não houve investimento para que os jogadores chegassem nesta janela de transferências.

– Não tivemos nenhum investimento na aquisição desses jogadores. Tivemos a habilidade dos profissionais do futebol, tanto de scouts, do departamento esportivo e comissão técnica, para encontrar os perfis de jogadores e alcançarmos as importantes contratações para reforçar o grupo. Não tememos. O orçamento será cumprido de acordo com a previsão feita no início do ano – afirmou o presidente em coletiva, após a inauguração do Instituto Leão do Mar.

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Trabalho de Cuca frente ao Santos

– O trabalho do Cuca é importante, de recuperação desse grupo com os resultados que alcançamos. A gente nota, muitas vezes, críticas por não alcançar um resultado, uma vitória. Mas temos que analisar o trabalho como um todo. Na parada da Copa do Mundo, o Santos tinha grande dificuldade na questão física. Várias contusões, jogadores machucados e não rendia. Não apresentava bom futebol. Hoje o Santos já tem apresentado tecnicamente e no aspecto físico também.

Marcelo Teixeira
Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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