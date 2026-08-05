Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Santos transforma classificação na Copa do Brasil em respiro financeiro e esportivo

Vitória sobre o Remo coloca Peixe nas quartas da Copa do Brasil após cinco anos

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
05/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Elenco do Santos celebra classificação ao lado da torcida no Mangueirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos celebra classificação ao lado da torcida no Mangueirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carregando conteúdo exclusivo...

A classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil representa mais do que um avanço esportivo. A vitória por 1 a 0 sobre o Remo, na noite da última terça-feira (4), no Mangueirão, colocou o Peixe novamente entre os oito melhores da competição após cinco anos e trouxe um importante respiro financeiro para um clube que atravessa uma temporada marcada por limitações e necessidade de reconstrução.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O gol de Rony, com assistência de Neymar, garantiu a vaga em um momento estratégico para o Santos. Além de manter vivo o sonho de conquistar um título na temporada, o resultado aumentou a receita do clube nas competições mata-mata disputadas em 2026. Somando Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Peixe já alcançou aproximadamente R$ 16 milhões em premiações.

continua após a publicidade

A maior parte do valor veio da Copa do Brasil, competição que já rendeu cerca de R$ 9 milhões aos cofres santistas. Na Sul-Americana, a campanha continental representa aproximadamente R$ 7 milhões em receitas, acumuladas com a classificação aos playoffs após a fase de grupos, as vitórias na primeira fase e a vaga conquistada diante da Universidad Central, da Venezuela.

➡️ Rony exalta gol da classificação do Santos na Copa do Brasil: 'Noite mágica'

O avanço também recoloca o Santos em um cenário que não acontecia desde 2021. Naquele ano, o clube chegou ao mês de agosto disputando simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, além de alcançar as quartas de final dos dois torneios eliminatórios. A equipe acabou eliminada pelo Athletico-PR na competição nacional e pelo Libertad, do Paraguai, no torneio continental.

continua após a publicidade

A classificação ganha ainda mais importância diante do contexto atual do clube. Sem poder realizar contratações nesta janela por causa do transfer ban imposto pela Fifa, o Santos precisou encontrar alternativas internas e tem utilizado jogadores formados nas categorias de base para ampliar as opções do elenco profissional.

➡️ Após classificação do Santos, Neymar é xingado pelo presidente do Remo: 'Vagabundo'

O cenário foi destacado pelo técnico Cuca após a partida. O treinador valorizou a união do grupo e ressaltou que o Peixe tem conseguido superar as dificuldades com um elenco que passou por mudanças ao longo da temporada.

continua após a publicidade

— Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo. Dentro de tantas dificuldades, estamos dando as mãos e passando de fase nas competições. Precisamos lembrar que somos uma das poucas equipes que não tiveram reposição. Tivemos quatro desfalques hoje e viemos com bastante meninos — afirmou Cuca.

O comandante santista também destacou o desgaste físico da equipe, que enfrentou o Remo apenas três dias depois do empate contra o mesmo adversário pela partida de ida, na Vila Belmiro. Mesmo com as limitações, Cuca avaliou que o Santos conseguiu controlar boa parte do confronto e valorizou o resultado conquistado em Belém.

continua após a publicidade
Neymar comemora gol de Rony com elenco do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar comemora gol de Rony com elenco do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar também foi personagem importante da classificação. O camisa 10 chegou a ser dúvida antes da partida por causa da condição física e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite anterior ao duelo, na capital paulista. Por isso, viajou somente nesta terça-feira (4) em seu avião particular. O atacante entrou no intervalo na vaga de Gabriel Bontempo e participou diretamente do gol de Rony, mostrando novamente sua capacidade de decidir em momentos importantes.

Mais do que uma vaga nas quartas de final, o Santos deixa o Mangueirão com confiança renovada, dinheiro em caixa e uma oportunidade de dar sequência ao processo de reconstrução. Em uma temporada de desafios dentro e fora de campo, cada avanço nas competições representa um passo importante para o clube recuperar estabilidade e voltar a disputar jogos competitivos com possibilidade de tíulo nas Copas.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar entrou no intervalo da partida entre Remo e Santos. (Foto: Agência F8/Folhapress)

Santos

Após classificação do Santos, Neymar é xingado pelo presidente do Remo: 'Vagabundo'

Há 4 horas
Neymar comemora assitência para gol de Rony pelo Santos. (Foto: Agif/Folhapress)

Santos

Cuca comemora classificação do Santos e explica Neymar na reserva

Há 5 horas
Rony comemora gol pelo Santos no Mangueirão. (Foto: Agência F8/Folhapress)

Santos

Rony exalta gol da classificação do Santos na Copa do Brasil: 'Noite mágica'

Há 5 horas
Elenco do Santos comemora gol no Mangueir)ão, pela Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

Santos

Santos se classifica na Copa do Brasil; dê suas notas

Há 6 horas
Neymar em Remo x Santos

Fora de Campo

Gol perdido por Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Meu Deus'

Há 6 horas
Elenco do Santos comemora gol de Rony no Mangueirão. (Foto: Agif/Folhapress)

Santos

Com gol de Rony, Santos vence Remo e avança na Copa do Brasil

Há 6 horas
Mais LANCE!
Neymar em Remo x Santos

Veja o gol de Remo x Santos: Rony marca após jogada de Neymar

Gabigol antes de jogo do Santos

Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'

Daronco apita Remo x Santos

Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Chance perdida em Remo x Santos viraliza: 'Mal demais'

Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Neymar na concentração do Santos em Belém. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos busca classificação na Copa do Brasil diante do Remo; Neymar titular?

Nadson durante partida pelo Santos Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Nadson celebra primeira convocação na Seleção Sub-17 e destaca evolução no Santos

Gabigol busca o gol de número 100 pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos precisa quebrar escrita para avançar na Copa do Brasil

Elenco do Santos na Vila Belmiro

Santos supera Flamengo e Corinthians e lidera ranking digital dos clubes nas redes

Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote