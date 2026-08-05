Santos transforma classificação na Copa do Brasil em respiro financeiro e esportivo Vitória sobre o Remo coloca Peixe nas quartas da Copa do Brasil após cinco anos

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A classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil representa mais do que um avanço esportivo. A vitória por 1 a 0 sobre o Remo, na noite da última terça-feira (4), no Mangueirão, colocou o Peixe novamente entre os oito melhores da competição após cinco anos e trouxe um importante respiro financeiro para um clube que atravessa uma temporada marcada por limitações e necessidade de reconstrução.

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O gol de Rony, com assistência de Neymar, garantiu a vaga em um momento estratégico para o Santos. Além de manter vivo o sonho de conquistar um título na temporada, o resultado aumentou a receita do clube nas competições mata-mata disputadas em 2026. Somando Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Peixe já alcançou aproximadamente R$ 16 milhões em premiações.

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A maior parte do valor veio da Copa do Brasil, competição que já rendeu cerca de R$ 9 milhões aos cofres santistas. Na Sul-Americana, a campanha continental representa aproximadamente R$ 7 milhões em receitas, acumuladas com a classificação aos playoffs após a fase de grupos, as vitórias na primeira fase e a vaga conquistada diante da Universidad Central, da Venezuela.

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O avanço também recoloca o Santos em um cenário que não acontecia desde 2021. Naquele ano, o clube chegou ao mês de agosto disputando simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, além de alcançar as quartas de final dos dois torneios eliminatórios. A equipe acabou eliminada pelo Athletico-PR na competição nacional e pelo Libertad, do Paraguai, no torneio continental.

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A classificação ganha ainda mais importância diante do contexto atual do clube. Sem poder realizar contratações nesta janela por causa do transfer ban imposto pela Fifa, o Santos precisou encontrar alternativas internas e tem utilizado jogadores formados nas categorias de base para ampliar as opções do elenco profissional.

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O cenário foi destacado pelo técnico Cuca após a partida. O treinador valorizou a união do grupo e ressaltou que o Peixe tem conseguido superar as dificuldades com um elenco que passou por mudanças ao longo da temporada.

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— Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo. Dentro de tantas dificuldades, estamos dando as mãos e passando de fase nas competições. Precisamos lembrar que somos uma das poucas equipes que não tiveram reposição. Tivemos quatro desfalques hoje e viemos com bastante meninos — afirmou Cuca.

O comandante santista também destacou o desgaste físico da equipe, que enfrentou o Remo apenas três dias depois do empate contra o mesmo adversário pela partida de ida, na Vila Belmiro. Mesmo com as limitações, Cuca avaliou que o Santos conseguiu controlar boa parte do confronto e valorizou o resultado conquistado em Belém.

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Neymar comemora gol de Rony com elenco do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar também foi personagem importante da classificação. O camisa 10 chegou a ser dúvida antes da partida por causa da condição física e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite anterior ao duelo, na capital paulista. Por isso, viajou somente nesta terça-feira (4) em seu avião particular. O atacante entrou no intervalo na vaga de Gabriel Bontempo e participou diretamente do gol de Rony, mostrando novamente sua capacidade de decidir em momentos importantes.

Mais do que uma vaga nas quartas de final, o Santos deixa o Mangueirão com confiança renovada, dinheiro em caixa e uma oportunidade de dar sequência ao processo de reconstrução. Em uma temporada de desafios dentro e fora de campo, cada avanço nas competições representa um passo importante para o clube recuperar estabilidade e voltar a disputar jogos competitivos com possibilidade de tíulo nas Copas.

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