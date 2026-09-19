Ex-Santos, Matheus Oliveira marca golaço e vira maior artilheiro do FC Anyang
Jogo terminou 2 a 1
O meia brasileiro Matheus Oliveira, de 28 anos, tornou-se o maior artilheiro da história do FC Anyang neste sábado (19/09). O atleta, ex-Santos, marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Ulsan HD, em partida válida pela K League. Com o feito, o jogador chegou a 12 gols e cinco assistências na atual edição do Campeonato Sul-Coreano.
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No confronto contra o vice-líder do torneio, o FC Anyang abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. O camisa 7 recebeu a bola na entrada da área e finalizou de perna esquerda no ângulo. A equipe adversária empatou no início da segunda etapa, mas o Anyang garantiu a vitória com mais um gol aos 16 minutos do segundo tempo.
— É uma sensação muito especial me tornar o maior artilheiro da história do Anyang. Desde que cheguei ao clube, em 2024, sempre fui muito bem recebido pelos torcedores, funcionários e por todos que fazem parte do dia a dia. Poder retribuir esse carinho dentro de campo é motivo de muito orgulho para mim. Foi uma vitória importante, contra uma equipe muito forte, e fico ainda mais feliz por ter conseguido ajudar com um gol tão bonito — declarou Matheus Oliveira.
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— É uma finalização que costumo praticar bastante depois dos treinos. Quando vi aquele espaço na entrada da área, não pensei duas vezes. Tive a felicidade de acertar bem e ajudar a equipe a conquistar uma vitória muito importante — completou o meia sobre a jogada.
Contratado em 2024, o atleta foi eleito o MVP da K League 2 em sua primeira temporada, ano em que o FC Anyang conquistou o título da segunda divisão e o acesso à elite sul-coreana. O próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 10 de outubro, fora de casa, contra o Gimcheon Sangmu, pela 31ª rodada do campeonato local.
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