Em uma semana, sete Meninos da Vila foram convocados para a Seleção Brasileira Atletas foram chamados para compromissos das seleções sub-15, sub-17 e sub-20

O Santos teve sete jogadores das categorias de base convocados para as seleções brasileiras de base ao longo da última semana. Os atletas foram chamados para defender o Brasil nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 em períodos de treinamentos e amistosos previstos para agosto.

A lista mais recente foi divulgada nesta segunda-feira (4), quando os atacantes Kléber Santos e Isaac Miranda foram convocados para a Seleção Brasileira sub-15. A equipe fará dois amistosos contra o Uruguai, nos dias 19 e 22 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A apresentação do elenco está marcada para o próximo dia 13, quando terá início a preparação para os confrontos.



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Nadson durante partida do Santos pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na categoria sub-17, o Santos também teve dois representantes lembrados pelo técnico da seleção. O meio-campista Vinícius Rocha e o meia-atacante Nadson foram convocados na última sexta-feira (31) para amistosos diante da Venezuela.

Os jogos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo Sub-17, que será disputada em novembro, no Catar. A delegação permanecerá reunida entre os dias 13 e 23 de agosto, período em que serão realizados os treinamentos e as partidas.

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Já na Seleção Brasileira sub-20, três jogadores do Peixe foram chamados: o goleiro João Pedro, o zagueiro João Ananias e o lateral-esquerdo Rafael Gonzaga. A convocação foi anunciada na última terça-feira (28), visando dois amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, também na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Os compromissos integram a preparação da equipe para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027.

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