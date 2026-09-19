Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja os gols de Rony e Gabigol na vitória do Santos sobre o Remo no Brasileirão

Gabigol teve atuação decisiva

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 21:03
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Rony comemorando de braços abertos pelo Santos
Santos venceu o Remo fora de casa (Foto: Paulo Henrique/Ag. F8/Folhapress)

O Santos venceu o Remo fora de casa neste sábado (19), com gols de Rony e Gabigol, e chegou aos 38 pontos na tabela de classificação. O placar de 2 a 1 foi construído nos minutos finais da partida, válida pelo Brasileirão, e ampliou o bom momento da equipe comandada por Cuca na competição.

➡️Liderado por Gabigol, Santos vence o Remo fora de casa no Brasileirão

O primeiro gol do jogo foi marcado por Rony após tabela com Gabigol. O camisa 33 bateu aberto e colocou a bola no canto esquerdo de Marcelo Rangel, goleiro do Remo. Minutos depois, após saída mal executada do goleiro Diógenes, Yago Pikachu encontrou Marllon na área, que empatou.

continua após a publicidade

Depois de dar a assistência para o primeiro gol, foi a vez de o camisa 9 balançar as redes. Gabigol aproveitou o desvio de Lucas Veríssimo e, de perna esquerda, garantiu a vitória do Santos aos 42 minutos da segunda etapa.

Veja os gols da partida:

Jogadores do Santos comemorando de camisa azul
Santos venceu o Remo fora de casa (Foto: Paulo Henrique/Ag. F8/Folhapress)

Como foi Remo x Santos pelo Campeonato Brasileiro?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi movimentada e com maior volume ofensivo dos donos da casa, que terminaram o período com seis finalizações contra quatro do Peixe. O Santos assustou pela primeira vez aos 34 minutos, quando Cristian Oliva exigiu defesa difícil do goleiro Marcelo Rangel.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Após essa chegada, a equipe de Belém sentiu a melhora do adversário e voltou a sofrer na defesa depois de uma caneta e cruzamento de Rodinei. Na sequência da jogada, Gabigol escorou para a finalização de Rony, que mandou a bola à esquerda da meta de Marcelo Rangel, ensaiando a parceria entre a dupla de ataque que seria decisiva no segundo tempo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto e os gols saíram. Antes de abrir o placar, Gabigol recebeu passe em profundidade, saiu de frente para Marcelo Rangel e tentou um toque por cobertura, mas o goleiro defendeu sem grandes dificuldades. O Santos seguiu insistindo e manteve maior incisividade no setor ofensivo.

continua após a publicidade

Aos 33 minutos, Rony abriu o placar com a perna direita. O atacante tabelou com Gabigol e, de primeira, finalizou no canto esquerdo, indicando que encaminharia uma vitória tranquila do Alvinegro Praiano fora de casa. Porém, cinco minutos depois, após uma saída errada de Diógenes da meta santista, Marllon recebeu passe de Yago Pikachu e empatou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O empate do Remo foi rápido, mas a resposta do Santos veio na mesma moeda. Gabigol aproveitou o desvio de Veríssimo após cobrança de escanteio e, com um toque sutil, balançou as redes para garantir a vitória e sua segunda participação em gol na partida.

continua após a publicidade

Aos 48 minutos, Gabriel Poveda, do Remo, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação, complicando ainda mais a situação dos donos da casa. Nos acréscimos, Gabriel Menino teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas acabou desperdiçando a chance cara a cara com Marcelo Rangel.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Santos comemorando juntos de camisa azul

Santos

Liderado por Gabigol, Santos vence o Remo fora de casa no Brasileirão

Há 42 minutos
Matheus Oliveira comemorando pelo FC Anyang

Futebol Internacional

Ex-Santos, Matheus Oliveira marca golaço e vira maior artilheiro do FC Anyang

Há 3 horas
Neymar será desfalque do Santos no duelo contra o Athletico-PR. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Neymar adota novo visual e recebe elogios: 'Rejuvenesceu'

Há 8 horas
Gabriel Brazão em ação pelo Santos

Santos

Brazão fala sobre 'ano difícil' após problema que pode encerrar sua temporada pelo Santos

Há 13 horas
Santos comemora gol (Foto: Paulo Ti/Thenews2/Folhapress)

Santos

Santos busca sequência que não consegue no Brasileirão desde 2019

Há 15 horas
Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Santos

Onde Assistir

Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Novo terceiro uniforme do Corinthians, em homenagem ao ex-goleiro Tobias

Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do Estado

Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Palmeiras.

Com novidades, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Remo; confira

Santos comemora gol (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Santos traça novos objetivos para a reta final da temporada após adeus à Sul-Americana

Felipe Melo comparou Memphis Depay e Gabigol após eliminações

Felipe Melo compara Memphis com Gabigol após eliminações: 'Frouxo'

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores

Neymar se pronuncia após queda do Santos na Sul-Americana: 'Dias melhores virão'

Everton Cebolinha

Após estrear pelo Santos, Everton Cebolinha pode ficar até quase um mês sem jogar; entenda

Camisa 10 esteve de fora da partida de volta contra o Atlético (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: 'Derrota mais dolorida que tive'

Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'

O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16)

Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana