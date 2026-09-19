O Santos venceu o Remo fora de casa neste sábado (19), com gols de Rony e Gabigol, e chegou aos 38 pontos na tabela de classificação. O placar de 2 a 1 foi construído nos minutos finais da partida, válida pelo Brasileirão, e ampliou o bom momento da equipe comandada por Cuca na competição.

➡️Liderado por Gabigol, Santos vence o Remo fora de casa no Brasileirão

O primeiro gol do jogo foi marcado por Rony após tabela com Gabigol. O camisa 33 bateu aberto e colocou a bola no canto esquerdo de Marcelo Rangel, goleiro do Remo. Minutos depois, após saída mal executada do goleiro Diógenes, Yago Pikachu encontrou Marllon na área, que empatou.

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Depois de dar a assistência para o primeiro gol, foi a vez de o camisa 9 balançar as redes. Gabigol aproveitou o desvio de Lucas Veríssimo e, de perna esquerda, garantiu a vitória do Santos aos 42 minutos da segunda etapa.

Veja os gols da partida:

Santos venceu o Remo fora de casa (Foto: Paulo Henrique/Ag. F8/Folhapress)

Como foi Remo x Santos pelo Campeonato Brasileiro?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi movimentada e com maior volume ofensivo dos donos da casa, que terminaram o período com seis finalizações contra quatro do Peixe. O Santos assustou pela primeira vez aos 34 minutos, quando Cristian Oliva exigiu defesa difícil do goleiro Marcelo Rangel.

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Após essa chegada, a equipe de Belém sentiu a melhora do adversário e voltou a sofrer na defesa depois de uma caneta e cruzamento de Rodinei. Na sequência da jogada, Gabigol escorou para a finalização de Rony, que mandou a bola à esquerda da meta de Marcelo Rangel, ensaiando a parceria entre a dupla de ataque que seria decisiva no segundo tempo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto e os gols saíram. Antes de abrir o placar, Gabigol recebeu passe em profundidade, saiu de frente para Marcelo Rangel e tentou um toque por cobertura, mas o goleiro defendeu sem grandes dificuldades. O Santos seguiu insistindo e manteve maior incisividade no setor ofensivo.

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Aos 33 minutos, Rony abriu o placar com a perna direita. O atacante tabelou com Gabigol e, de primeira, finalizou no canto esquerdo, indicando que encaminharia uma vitória tranquila do Alvinegro Praiano fora de casa. Porém, cinco minutos depois, após uma saída errada de Diógenes da meta santista, Marllon recebeu passe de Yago Pikachu e empatou.

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O empate do Remo foi rápido, mas a resposta do Santos veio na mesma moeda. Gabigol aproveitou o desvio de Veríssimo após cobrança de escanteio e, com um toque sutil, balançou as redes para garantir a vitória e sua segunda participação em gol na partida.

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Aos 48 minutos, Gabriel Poveda, do Remo, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação, complicando ainda mais a situação dos donos da casa. Nos acréscimos, Gabriel Menino teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas acabou desperdiçando a chance cara a cara com Marcelo Rangel.

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