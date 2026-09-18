Com novidades, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Remo; confira
Equipes se enfrentam neste sábado (19), no Mangueirão, pelo Brasileirão
O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Remo, marcado para este sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades da lista do técnico Cuca ficam por conta do retorno do volante Gabriel Menino e do zagueiro João Alencar.
Santos traça novos objetivos para a reta final da temporada após adeus à Sul-Americana
➡️Santos traça novos objetivos para a reta final da temporada após adeus à Sul-Americana
A dupla se une ao elenco que já está em Belém para a partida. Eles substituem o goleiro Gabriel Brazão e o volante Willian Arão, cortados do grupo após o jogo contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana. A delegação santista não voltou para Santos, foi de Belo Horizonte para Belém, pensando em um desgaste menor em um curto espaço de tempo.
Gabriel Brazão vinha sentindo dores na região do ombro esquerdo, enquanto Arão sentiu dores no músculo oblíquo interno do abdômen. Para o gol, João Paulo e Diógenes são as opções. Na zaga, Lucas Veríssimo, que retornou contra o Galo no meio da semana, deve reassumir a vaga de titular.
➡️ Neymar se pronuncia após queda do Santos na Sul-Americana: 'Dias melhores virão'
Outros desfalques do Santos:
O atacante Everton Cebolinha está suspenso, enquanto o meia Philippe Coutinho segue realizando trabalhos no CT Rei Pelé. O meia-atacante Neymar e o atacante Barreal estão lesionados e seguem como baixa na equipe alvinegra.
Veja a lista de relacionados do Santos:
Tudo sobre
Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do EstadoHá 1 minuto
Santos
Santos traça novos objetivos para a reta final da temporada após adeus à Sul-AmericanaHá 6 horas
Fora de Campo
Felipe Melo compara Memphis com Gabigol após eliminações: 'Frouxo'Há 17 horas
Futebol Nacional
'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no BrasilHá 17 horas
Santos
Neymar se pronuncia após queda do Santos na Sul-Americana: 'Dias melhores virão'Há 18 horas
Santos
Após estrear pelo Santos, Everton Cebolinha pode ficar até quase um mês sem jogar; entendaHá 21 horas
Mais LANCE!