O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Remo, marcado para este sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades da lista do técnico Cuca ficam por conta do retorno do volante Gabriel Menino e do zagueiro João Alencar.

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A dupla se une ao elenco que já está em Belém para a partida. Eles substituem o goleiro Gabriel Brazão e o volante Willian Arão, cortados do grupo após o jogo contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana. A delegação santista não voltou para Santos, foi de Belo Horizonte para Belém, pensando em um desgaste menor em um curto espaço de tempo.

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Gabriel Brazão vinha sentindo dores na região do ombro esquerdo, enquanto Arão sentiu dores no músculo oblíquo interno do abdômen. Para o gol, João Paulo e Diógenes são as opções. Na zaga, Lucas Veríssimo, que retornou contra o Galo no meio da semana, deve reassumir a vaga de titular.

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Outros desfalques do Santos:

O atacante Everton Cebolinha está suspenso, enquanto o meia Philippe Coutinho segue realizando trabalhos no CT Rei Pelé. O meia-atacante Neymar e o atacante Barreal estão lesionados e seguem como baixa na equipe alvinegra.

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Veja a lista de relacionados do Santos:

Foto: Divulgação / Santos



