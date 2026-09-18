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Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações

Remo-PA e Santos se enfrentam dia 19 de Setembro de 2026, às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
18/09/2026 16:57
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Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Santos
Onde assistir ao vivo a partida entre Remo-PA e Santos pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Remo-PA e Santos se enfrentam nesta 19 de Setembro de 2026, às 18h30 no Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, pela 28 rodada Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 28 rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

Remo-escudo-onde-assistir
REM
Santos escudo
SAN
BRASILEIRÃO
28ª RODADA
Data e Hora
19 de semtembro, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, Belém, Pará
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Michael Stanislau (RS) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

O Remo-PA vem de derrota por 2 a 1 diante do Bahia, pelo Brasileirão Série A, em 14 de Setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca recuperar pontos importantes na competição para melhorar sua posição na tabela.

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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, Belém, Pará
Rodada: 28
Fase: Temporada regular

O Santos vem de derrota por 4 a 2 para o Atlético Mineiro, pela Copa Sul-Americana, no meio da semana, e de vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A, no último dia 12. A equipe busca manter a boa forma na competição nacional e engatar a quarta vitória seguida no Brasileirão.

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As novidades entre os relacionados do Santos ficam por conta do volante Gabriel Menino e do zagueiro João Alencar. Eles substituem o goleiro Gabriel Brazão e o volante Willian Arão, cortados do grupo após o jogo contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana.

Gabriel Brazão vinha sentindo dores na região do ombro esquerdo, enquanto Arão sentiu dores no músculo oblíquo interno do abdômen. Para o gol, João Paulo e Diógenes são as opções. Na zaga, Lucas Veríssimo, que retornou contra o Galo no meio da semana, deve reassumir a vaga de titular.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, Belém, Pará
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Remo-PA
Técnico: Léo Condé
Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Galeano.

Santos
Técnico: Cuca
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Vinícius Lima e Rollheiser; Gabriel Barbosa.

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Santos comemora gol (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
(Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

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