Neymar adota novo visual e recebe elogios: 'Rejuvenesceu'
Craque do Santos apareceu com um novo visual
Neymar apareceu nas redes sociais com um novo visual na sexta-feira (18). O jogador do Santos, de 34 anos, abandonou a barba completa e deixou apenas bigode e cavanhaque. O novo estilo teve elogios nas redes sociais.
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Neymar muda visual e aparece sem barba nas redes sociais. Novo estilo repercutiu entre os internautas https://t.co/jH3bsdmhf5 pic.twitter.com/P31YKMzFji— Jornal A Redação (@aredacao) September 19, 2026
O camisa 10 do Santos desfalca a equipe desde a partida contra o Palmeiras, em 02 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A expectativa é de que ele volte aos gramados somente entre o fim de outubro e o início de novembro, perto do fim do Brasileirão.
Reação à eliminação do Peixe
O craque não entrou em campo na queda do Peixe para o Atlético-MG, nos pênaltis, na Arena MRV, em partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ele disse, no entanto, que já passaram "por dias bem mais difíceis".
– Já passamos por dias bem mais difíceis… Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se lembrar sempre! Seguimos trabalhando, dias melhores virão – escreveu o camisa 10 em sua rede social.
Temporada 2026 de Neymar
Em 2026, apesar de ter desfalcado o Santos e a Seleção Brasileira em vários jogos devido a lesões, os números de Neymar mostram uma temporada de alta produtividade ofensiva. O camisa 10 disputou 24 partidas, marcou nove gols e distribuiu oito assistências no ano. Um ponto que tem gerado debate neste ano é a indisciplina: o craque somou 10 cartões amarelos, superando o seu número de gols marcados no período.
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