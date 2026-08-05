Daronco relata ofensas e intimidação em súmula de Remo x Santos: 'Ladrão'
Árbitro registrou xingamentos, gestos de roubo e tentativa de agressão após partida da Copa do Brasil
O árbitro Anderson Daronco registrou na súmula da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, na última terça-feira (4), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, uma série de ofensas e tentativas de intimidação sofridas pela equipe de arbitragem na área dos vestiários e da zona mista do Estádio Mangueirão, em Belém. O documento relata xingamentos, gestos de roubo e uma tentativa de avançar contra os árbitros após o encerramento da partida.
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A atuação da arbitragem gerou forte revolta no lado azulino, principalmente pela expulsão do zagueiro e capitão Marllon, aos 28 minutos do primeiro tempo. Inicialmente, Daronco aplicou cartão amarelo ao defensor, mas alterou a decisão para vermelho após revisão recomendada pelo árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.
O que diz a súmula?
No documento oficial, Daronco relata que o primeiro episódio ocorreu no intervalo da partida, durante a passagem da equipe de arbitragem pela zona mista.
— "Informo que no intervalo da partida, enquanto passávamos pela zona mista, o sr. Diego Ziegg, supervisor da equipe do Remo, proferiu as seguintes palavras: 'Daronco, o VAR tá te f*'."
O árbitro também descreveu o que ocorreu após o apito final.
"Informo que após o final da partida, durante nossa passagem pela zona mista, várias pessoas vinculadas e uniformizadas da equipe do Remo, proferiram ofensas em direção à arbitragem como, 'ladrão, sem vergonha', fazendo gestos de roubo e tentaram partir para cima da arbitragem, sendo contidos pela segurança presente no momento."
Clube critica atuação do VAR
Nesta quarta-feira (5), o Remo divulgou uma nota oficial em que contestou a atuação da arbitragem de vídeo e afirmou que a expulsão de Marllon foi determinante para o resultado da partida.
Segundo o clube, a decisão inicial de Daronco estava correta e a intervenção do VAR foi equivocada, causando prejuízo ao time paraense. O Remo também criticou diretamente Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, responsável pela cabine do VAR, citando sua participação em outras partidas marcadas por reclamações relacionadas à arbitragem.
Além da nota oficial, a CBF divulgou o áudio da conversa entre a equipe de arbitragem e o VAR no lance que culminou na expulsão do zagueiro.
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