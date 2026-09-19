Após a eliminação na Sul-Americana, o Santos volta as atenções para o Brasileirão neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Remo, no Mangueirão. Embalado por três vitórias consecutivas na competição, o Peixe busca ampliar a sequência e alcançar uma marca que não consegue desde 2019.

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Uma vitória sobre o Remo faria o Santos engatar quatro triunfos seguidos no campeonato. A última vez que o Peixe alcançou essa sequência foi em novembro de 2019, quando venceu Bahia (1 a 0), Botafogo (4 a 1), Avaí (2 a 1) e Goiás (3 a 0).

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Agora, a 11 rodadas do fim da competição, o Santos, que tem 35 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela, precisa, antes de mais nada, chegar a 45, pontuação mínima para que não corra risco de rebaixamento. Depois, já passará a sonhar com uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, uma missão nada simples neste momento, mas animadora olhando para as recentes vitórias.

Atualmente, o Peixe ocupa o meio da tabela e, quem ocupa a quinta posição, a que seria da pré-Libertadores, é o Fluminense, que tem 45 pontos.

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Para este jogo, o time paulista aposta, principalmente, na contribuição dos reforços contratados na última janela, mas nem todos estarão em campo contra o Remo, somente Rodinei, Arthur Melo e Lima, já que Everton Cebolinha está suspenso e Philippe Coutinho ainda aprimora sua forma física.

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Provável escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Vinícius Lima e Rollheiser; Gabriel Barbosa.

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(Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)



