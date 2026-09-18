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O palmeirense viveu a semana dos sonhos. Assistiu a seus três rivais do Estado serem ejetados das copas continentais e viu o Palmeiras avançar para a sua sexta semifinal de Libertadores em sete anos.

Isso é nada mais do que o reflexo do Alviverde atual quando comparado a seus adversários. Corinthians e São Paulo não sabem quando vão pagar os salários do mês que vem. O Santos não tem ideia do que fazer com a montanha de reforços que contratou e que terão como atividade apenas as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, em que o time luta apenas para não ser rebaixado.

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O Santos apostou todas as suas fichas na Copa Sul-Americana e, para isso, contratou muitos jogadores caros, casos de Rodinei, Lucas e Coutinho, por exemplo. Ninguém anunciou como, mas muito provavelmente as aquisições foram bancadas pelo império Neymar, que cada vez mais se aproxima da compra do clube.

Coutinho durante a apresentação no Santos - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

Mas a realidade bateu à porta: o Peixe foi eliminado da competição para o Galo e agora tem que conquistar mais uns punhados de pontos, se livrar da ameaça de série B e pensar em 2027.

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Incrivelmente, a situação do Santos parece ser a menos pior dos três clubes que estão na lona, pois há, ao menos, a perspectiva de alguém comprar o clube.

Corinthians e São Paulo vivem dramas diferentes: os dois ainda estão ameaçados de queda de divisão, seus times são mais fracos do que o Santos, as dívidas são colossais e não há mais de onde tirar dinheiro nem sequer para pagar os jogadores.

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São Paulo e Corinthians travaram um duelo de cinco gols (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Essas três potências chegaram a este estado de coisas e hoje apenas olham o Palmeiras de uma distância cada vez maior. Mas esta não parece ser a pior notícia.

Se não acontecer nada de muito anormal, o Palmeiras seguirá forte e esses três clubes não apresentam nenhuma perspectiva de mudança. Corinthians e São Paulo terão eleição no fim do ano. Não há nenhuma crença de que o pleito possa fazer o leme virar.

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O Palmeiras agradece.