Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'
Clube lançou novo terceiro uniforme
O Corinthians lançou nesta sexta-feira (18) o seu novo terceiro uniforme para a temporada, gerando diversos comentários nas redes sociais. Predominantemente azul, a camisa homenageia o ex-goleiro Tobias e os 50 anos da "Invasão Corinthiana" no Maracanã, ocorrida em 1976.
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Após a divulgação das imagens, alguns torcedores brincaram com o fato de o modelo se assemelhar aos uniformes de rivais, como Palmeiras e, principalmente, Santos.
Veja alguns comentários:
Copia só não faz igual pic.twitter.com/c7W3eSDDbr— Droga, é o Cadu Sep (@odeiocadu) September 18, 2026
Obrigado pela homenagem a camisa azul do Palmeiras do Palmeiras, não esperava menos do nosso filho.— Fernando Miranda e S (@fernando18fms) September 18, 2026
Kkkkkk imitaram a camisa azul do Neymar— Bruno (@BrunoSDPrado) September 18, 2026
Muita vontade de ser @Palmeiras Hein, @Corinthians ?! pic.twitter.com/yWqaw2YIDb— Diego DCarvalho ⓟ (@dcarvalho1914) September 18, 2026
O Santos fez uma azul ano passado, o Palmeiras fez azul esse ano!!! Será q eles não querem copiar não??— Teodoro Ricotta (@TeodoroTrevizam) September 18, 2026
Saiba mais detalhes da nova camisa do Corinthians
A peça remete a um momento marcante da história do Timão e homenageia os 50 anos da denominada "Invasão Corinthiana", quando, em 5 de dezembro de 1976, cerca de 70 mil torcedores do Corinthians saíram de São Paulo rumo ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Corinthians. Na época, o Alvinegro estava há 22 anos sem conquistar um título, e foi considerado um dos maiores deslocamentos de torcedores de um time visitante para assistir a uma partida.
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A camisa pode ser encontrada no site da Nike e custa R$ 399,99 na versão torcedor e R$ 749,99 na versão jogador. O modelo infantil é vendido por R$ 332,49.
Camisa de Tobias é a inspiração principal
O goleiro alvinegro na Invasão Corinthiana, Tobias, defendia as cores do Timão na marcante semifinal contra o Fluminense em 1976. Foi ele, o principal personagem da partida, que, vestindo a camisa azul-clara, classificou o Corinthians para a final do Campeonato Brasileiro, realizando importantes defesas no tempo normal, no qual terminou 1 a 1, e defendendo duas penalidades na disputa de pênalti.
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Com a camisa do Timão, José Benedito Tobias, natural de Agudos, no interior paulista, atuou em 125 oportunidades entre os anos de 1975 a 1978. No total foram 118 partidas como titular, com 67 vitórias, 29 empates e 29 derrotas, tendo um aproveitamento de 61,3% dos pontos conquistados.
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Sendo o 15° goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians, o arqueiro também foi importante na conquista do título que deu fim ao jejum de 23 anos, o Paulistão de 1977, com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0.
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