Com gol de Rony, Santos vence Remo e avança na Copa do Brasil Neymar sai do banco, dá assistência para Rony e ajuda Peixe a eliminar o Remo no Mangueirão

O Santos venceu o Remo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (4), no Mangueirão, em Belém, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após cinco anos. Neymar foi decisivo na classificação. O camisa 10 deu assistência para Rony, que saiu do banco de reservas no intervalo para substituir Gabriel Barbosa e garantir a vitória.

Neymar também iniciou a partida entre os reservas e foi acionado no segundo tempo. Entre os titulares, as principais novidades promovidas por Cuca foram as entradas de Caballero no ataque, ao lado de Gabriel Barbosa e Barreal, e de João Schmidt no meio-campo. Foi justamente o volante quem sofreu a falta na entrada da área que resultou na expulsão do zagueiro Marllon, ainda na etapa inicial.

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O Santos não contou com o zagueiro Lucas Veríssimo, que sentiu uma lesão na panturrilha, e o lateral-direito Igor Vinícius que também não viajou por causa de uma lombalgia. Moisés segue de fora por causa de uma entorse no tornozelo direito.

Com a vitória, o Peixe voltou a disputar as quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2021. O adversário na próxima fase será conhecido em sorteio realizado pela CBF.

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Como foi o jogo?

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

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Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

O Remo respondeu e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.

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O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

Rony marcou o gol da classificação do Santos na Copa do Brasil (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Aos 27 minutos do primeiro tempo, Marllon foi expulso após revisão do VAR em um lance com João Schmidt. O volante do Santos se aproximava da entrada da área em uma boa oportunidade de ataque quando foi derrubado pelo defensor do Remo. Como era o último homem da defesa e impediu uma chance clara de gol, o zagueiro recebeu o cartão vermelho, deixando a equipe mandante com um jogador a meno

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Deu aula 😀

Neymar ganhou a disputa com Zé Welison pelo lado esquerdo do ataque, invadiu a área e rolou para Rony. Sem marcação, o atacante finalizou de primeira e abriu o placar para o Santos, garantindo a vantagem santista no confronto.

Ficou abaixo 📉

Gabriel Barbosa teve uma boa oportunidade de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Após toque de cabeça de Caballero, o atacante finalizou de primeira com a perna esquerda, mas a bola passou cruzada, rente à trave, levando perigo ao gol de Marcelo Rangel.

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Ficha Técnica:

⚽ REMO 0 X 1 SANTOS - jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: terça-feira, dia 4 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão (Belém, Pará)

🕴️Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

🟨 Cartão amarelo: Gabriel Barbosa e João Schmidt (Santos) - Picco (Remo)

🟥 Cartão vermelho: Marllon (Remo)

🥅 Gols: Rony (Santos) aos 28 minutos do segundo tempo

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Ecalações:

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco (Edson Fernando), Zé Welison e Zé Ricardo (Jáderson); Jajá (Gabriel Taliari), Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga (Vitor Bueno). (Técnico: Léo Condé)

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, João Ananias, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt (Arão), Oliva (Samuel Pierri) e Gabriel Bontempo (Neymar); Barreal, Caballero (Rollheiser) e Gabigol (Rony). (Técnico: Cuca)

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