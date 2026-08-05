Santos rebate fala do presidente do Remo contra Neymar Clube criticou insinuações de favorecimento da arbitragem

O Santos publicou uma nota oficial na noite desta quarta-feira (5), manifestando-se contra as declarações do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, após o dirigente chamar Neymar de "vagabundo" ao fim do duelo entre os clubes pela Copa do Brasil. A partida ficou marcada por reclamações do lado paraense pela atuação do árbitro Anderson Daronco e pela expulsão do zagueiro Marllon.

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Na nota, o Santos afirmou que as acusações do Remo são "infundadas" e que "ultrapassam o limite da ética", tanto sobre a atuação da arbitragem quanto sobre as ofensas a Neymar. O clube também destacou que manterá a posição de defender seus atletas e a integridade da instituição.

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- Críticas esportivas são legítimas, mas ataques pessoais e acusações infundadas ultrapassam os limites do respeito e da ética. O Santos FC defenderá sempre seus atletas, sua história e a integridade da instituição, em nome da transparência e da imagem do futebol brasileiro - inicia a nota.

Em seguida, o Santos afirma que tratou com "respeito e cordialidade" toda a comissão do Remo antes e durante as partidas entre as equipes. Segundo o alvinegro, o clube esperava que a equipe paraense uma postura similar a que teve.

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- Desde a recepção da delegação do Remo na Vila Belmiro até o segundo confronto entre as equipes, o Santos tratou todos os integrantes do clube paraense com respeito, cordialidade e profissionalismo, postura que esperava ver correspondida - completa.

As polêmicas de arbitragem também foram citadas pelo Santos na nota. O Peixe citou outros lances envolvendo ações de jogadores do Remo contra a equipe paulista. Foram citadas as jogadas de Leonel Picco contra Gabigol e uma cotovelada de Zé Welison em Samuel Pierre.

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- O Santos também volta a lamentar as insinuações de favorecimento da arbitragem. Qualquer análise da atuação da equipe de arbitragem deve considerar todos os lances da partida, incluindo o chute que atingiu a barriga de Gabriel Barbosa e a cotovelada no rosto do volante Samuel Pierri, ambos no segundo tempo - afirma o Santos.

No fim, o clube cobra que o debate sobre a qualificado da arbitragem brasileira seja mais frequente e afirma que o tema interessa a todos os clubes do país.

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- Mais do que levantar suspeitas sem fundamento, o futebol brasileiro precisa avançar no debate sobre a qualificação e a profissionalização da arbitragem, tema que interessa a todos os clubes envolvidos - finaliza o texto.

Santos x Remo, partida valida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Seria A. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Veja a nota completa publicada pelo Santos

"O Santos Futebol Clube repudia veementemente as declarações ofensivas do presidente do Clube do Remo contra o atleta Neymar Jr., bem como insinuações de favorecimento da arbitragem.

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Críticas esportivas são legítimas, mas ataques pessoais e acusações infundadas ultrapassam os limites do respeito e da ética. O Santos FC defenderá sempre seus atletas, sua história e a integridade da instituição, em nome da transparência e da imagem do futebol brasileiro.

Desde a recepção da delegação do Remo na Vila Belmiro até o segundo confronto entre as equipes, o Santos tratou todos os integrantes do clube paraense com respeito, cordialidade e profissionalismo, postura que esperava ver correspondida.

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O Santos também volta a lamentar as insinuações de favorecimento da arbitragem. Qualquer análise da atuação da equipe de arbitragem deve considerar todos os lances da partida, incluindo o chute que atingiu a barriga de Gabriel Barbosa e a cotovelada no rosto do volante Samuel Pierri, ambos no segundo tempo.

Mais do que levantar suspeitas sem fundamento, o futebol brasileiro precisa avançar no debate sobre a qualificação e a profissionalização da arbitragem, tema que interessa a todos os clubes envolvidos."

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➡️ 'Vagabundeando': Neymar provoca presidente do Remo nas redes

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