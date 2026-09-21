No Santos, Gabigol chega à 20ª vítima na Série A e provoca: 'Procure seu time'
Atacante foi às redes sociais republicar uma imagem com todas 'as suas vítimas' na Série A; confira
O atacante Gabigol foi um dos nomes da vitória do Santos sobre o Remo, no final de semana, no Mangueirão, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogador marcou o segundo gol do jogo, que terminou 2 a 1, e ajudou o Peixe a engatar a quarta vitória seguida na competição nacional.
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O camisa 9 do Santos foi às redes sociais fazer uma provocação com os demais times da Série A. O jogador compartilhou uma publicação no X que trazia a lista de todos os gols feitos por ele na carreira e suas 20 vítimas. Na legenda, Gabigol escreveu: 'Procure seu time'. Confira abaixo:
Procure seu time 🫶🏽 https://t.co/frBBdwUlVT— Gabriel B. (@gabigol) September 20, 2026
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Contra todas as equipes que disputam a atual edição do Brasileirão, Gabigol balançou as redes 137 vezes e só restava marcar contra o Remo. No primeiro turno, quando as equipes se enfrentaram, o atacante não balançou as redes.
Veja os números de Gabigol por temporada no Santos:
2013: 13 jogos, 2 gols e 1 assistência
2014: 56 jogos, 21 gols e 9 assistências
2015: 56 jogos, 21 gols e 9 assistências
2018: 52 jogos, 27 gols e 2 assistências
2026: 42 jogos, 21 gols e 10 assistências
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