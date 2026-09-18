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Santos traça novos objetivos para a reta final da temporada após adeus à Sul-Americana

Peixe tem como prioridade se afastar da zona de rebaixamento, mas também mira uma arrancada para buscar uma vaga na Libertadores de 2027

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
18/09/2026 06:17
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Santos comemora gol (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Santos comemora gol marcado na Sul-Americana (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Com a eliminação na Sul-Americana, o Santos agora terá apenas o Brasileirão pela frente até o fim da temporada. Diante do novo cenário, o Peixe já traça os objetivos para a reta final da competição e terá uma missão prioritária antes de mirar voos mais altos na tabela de classificação.

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A 11 rodadas do fim da competição, o Santos, que tem 35 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela, precisa, antes de mais nada, chegar a 45, pontuação mínima para que não corra risco de rebaixamento.

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Depois disso, as metas vão mudar. O time comandado por Cuca busca muito uma vaga, ao menos, para a pré-Libertadores do ano que vem. O próprio Gabigol já admitiu isso após a eliminação do torneio continental.

— Agora é continuar nossa arrancada para conseguir uma pré-Libertadores, quem sabe... A gente vem em uma sequência muito boa — disse Gabigol.

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O Santos, de fato, vem em uma sequência animadora no Brasileirão, com três vitórias seguidas, afastando-se dos últimos colocados e já saltando para o meio da tabela. Neste momento, quem ocupa a quinta posição, a que seria da pré-Libertadores, é o Fluminense, que tem 45 pontos.

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Reforços são importantes para o Santos bater as metas

Para alcançar os objetivos traçados, o time paulista aposta, principalmente, na contribuição dos reforços contratados na última janela. Nomes como Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Arthur Melo, Lima e Rodinei ganham importância neste momento, principalmente pela necessidade de aumentar as opções de Cuca e dar mais alternativas ao elenco nas últimas rodadas do Brasileirão.

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Philippe Coutinho sorri na apresentação no Santos
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