Mensagens obtidas pela Polícia Federal durante a investigação envolvendo o Banco Master indicaram que Flávio Bolsonaro (PL) e Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., cobravam o avanço de uma negociação financeira com o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo reportagem da Carta Capital, divulgada nesta segunda-feira (21), a informação consta em uma conversa de 11 de fevereiro de 2025 entre o lobista e publicitário Thiago Miranda e Vorcaro. Na troca de mensagens, Miranda, que atuava como interlocutor entre as partes, afirmou ao banqueiro que vinha sendo pressionado pelos dois.

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Na troca de mensagens, Miranda pede a intervenção de Vorcaro para destravar o que chama de "questão do filme e do Santos". Segundo o conteúdo apreendido pela PF, o interlocutor afirma que nenhuma das duas demandas havia avançado e, em seguida, relata: "Flavio B e Neypai estão me cobrando". Vorcaro então responde, sugerindo que os dois conversassem.

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As mensagens também fazem referência a duas negociações distintas que envolviam Vorcaro naquele período. Uma delas dizia respeito ao financiamento de "Dark Horse", filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL). A outra envolvia uma possível parceria comercial entre o Banco Master, o Santos Futebol Clube e Neymar.

No início de fevereiro de 2025, o lobista procurou o banqueiro para tratar de uma "demanda do Neymar" e, dias depois, passou a organizar uma possível reunião entre Vorcaro, Neymar da Silva Santos e outras pessoas ligadas ao jogador. Neymar Jr. poderia participar do encontro, dependendo do horário de saída do centro de treinamento do Santos.

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Em 5 de fevereiro, cartas de intenção relacionadas ao Santos e a Neymar foram encaminhadas a Vorcaro. Uma delas previa o pagamento de R$ 15 milhões pelo direito de utilização da marca do Banco Master em três espaços do uniforme do clube. No dia seguinte, Miranda voltou a falar sobre o assunto e afirmou que Neymar Pai pretendia levar o filho para uma conversa presencial com o banqueiro. Segundo a mensagem, ainda de acordo com a revista, os detalhes envolvendo Neymar seriam tratados pessoalmente em razão dos valores envolvidos.

As tratativas sobre o Santos ocorreram paralelamente às negociações relacionadas ao filme "Dark Horse", sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL). O projeto já havia recebido recursos de Vorcaro e, em maio de 2026, mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil mostraram Flávio Bolsonaro cobrando do banqueiro pagamentos destinados à produção. De acordo com essas informações, os repasses para o filme chegaram a R$ 61 milhões.

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Foi nesse contexto que, em 11 de fevereiro, Miranda voltou a pedir ajuda a Vorcaro para resolver as pendências envolvendo o filme e o Santos. Na sequência, escreveu: "Flavio B e Neypai estão me cobrando". Os registros não esclarecem quais valores estavam sendo cobrados por cada um dos envolvidos.

O conteúdo das mensagens, porém, não permite afirmar que Neymar ou Neymar Jr. tenham de fato se encontrado com Vorcaro, nem que as negociações tenham sido concluídas.

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O Lance! tentou contato com Neymar Pai por telefone, mas não teve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.

Neymar Jr. e seu pai, empresário do jogador (Foto: Reprodução/X)



