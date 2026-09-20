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Santos perde titular para confronto contra o São Paulo

Santos venceu o Remo por 2 a 1 no Mangueirão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/09/2026 21:21
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Cuca terá dois desfalques para o clássico no dia 2 de outubro (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)
Cuca terá dois desfalques para o clássico no dia 2 de outubro (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

O Santos terá dois desfalques certos para o clássico contra o São Paulo, marcado para 2 de outubro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, neste sábado (19), no Mangueirão, em Belém, e cumprirá suspensão no duelo do Morumbis às 20h (de Brasília).

Gabriel Bontempo também recebeu o terceiro amarelo contra o Remo, mas já seria desfalque diante do São Paulo. O meio-campista foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia e se apresenta nesta segunda-feira (21). O jovem de 21 anos fará parte da primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026.

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Substitutos do Santos para o jogo contra o São Paulo

Para substituir Luan Peres, a tendência é que Cuca opte por Willian Arão, caso o jogador se recupere das dores no músculo oblíquo interno do abdômen que o afastaram da partida contra o Remo. Arão vinha sendo utilizado na zaga pelo treinador santista, mas ficou fora do compromisso em Belém.

A vaga de Bontempo ainda está em aberto. Thaciano e João Schmidt aparecem como opções para o setor, enquanto Philippe Coutinho também pode ganhar espaço caso esteja em condições físicas para fazer sua estreia pelo Santos. Cebolinha é outra alternativa avaliada por Cuca para o confronto contra o São Paulo.

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Bontempo, por sua vez, deverá retornar ao Santos no início de outubro, após o período com a Seleção Brasileira. Dessa forma, o camisa 8 poderá voltar a ficar à disposição de Cuca para o confronto com o Flamengo, marcado para 8 de outubro.

Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)
Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Projeção do Peixe para o restante de 2026

Antes do importante triunfo no campeonato nacional, o time da Vila havia sido eliminado pelo rival brasileiro Atlético-MG na Sul-Americana, após ser derrotado por 4 a 2 na Arena MRV e levar o jogo para os pênaltis pelo agregado de 4 a 4. Na disputa, o Peixe converteu apenas uma cobrança, enquanto o Galo foi efetivo nas outras quatro e garantiu a classificação para as semifinais da competição.

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A vitória sobre o Remo foi a quarta consecutiva do Santos no Brasileirão. Rony abriu o placar no segundo tempo, Marllon empatou para os donos da casa, e Gabriel Barbosa marcou nos minutos finais para garantir o triunfo por 2 a 1. Com o resultado, o Peixe chegou aos 38 pontos e subiu provisoriamente para a oitava colocação.

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