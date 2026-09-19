O Santos visitou o Remo na noite deste sábado (19), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1, com gols de Rony e Gabigol; Marllon descontou para os donos da casa. Com o resultado positivo fora de casa, o Peixe aproveitou o tropeço do Botafogo diante do Mirassol, ultrapassou o clube carioca e chegou aos 38 pontos na tabela de classificação.

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Em atuação decisiva, Gabriel Barbosa deu assistência para o primeiro gol e marcou o segundo do time comandado por Cuca, garantindo o triunfo santista.

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Como foi Remo x Santos pelo Campeonato Brasileiro?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi movimentada e com maior volume ofensivo dos donos da casa, que terminaram o período com seis finalizações contra quatro do Peixe. O Santos assustou pela primeira vez aos 34 minutos, quando Cristian Oliva exigiu defesa difícil do goleiro Marcelo Rangel.

Após essa chegada, a equipe de Belém sentiu a melhora do adversário e voltou a sofrer na defesa depois de uma caneta e cruzamento de Rodinei. Na sequência da jogada, Gabigol escorou para a finalização de Rony, que mandou a bola à esquerda da meta de Marcelo Rangel, ensaiando a parceria entre a dupla de ataque que seria decisiva no segundo tempo.

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Gabigol, do Santos, marcou e deu assistência contra o Remo (Foto: Paulo Henrique/Ag. F8/Folhapress)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto e os gols saíram. Antes de abrir o placar, Gabigol recebeu passe em profundidade, saiu de frente para Marcelo Rangel e tentou um toque por cobertura, mas o goleiro defendeu sem grandes dificuldades. O Santos seguiu insistindo e manteve maior incisividade no setor ofensivo.

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Aos 33 minutos, Rony abriu o placar com a perna direita. O atacante tabelou com Gabigol e, de primeira, finalizou no canto esquerdo, indicando que encaminharia uma vitória tranquila do Alvinegro Praiano fora de casa. Porém, cinco minutos depois, após uma saída errada de Diógenes da meta santista, Marllon recebeu passe de Yago Pikachu e empatou.

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O empate do Remo foi rápido, mas a resposta do Santos veio na mesma moeda. Gabigol aproveitou o desvio de Veríssimo após cobrança de escanteio e, com um toque sutil, balançou as redes para garantir a vitória e sua segunda participação em gol na partida.

Aos 48 minutos, Gabriel Poveda, do Remo, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação, complicando ainda mais a situação dos donos da casa. Nos acréscimos, Gabriel Menino teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas acabou desperdiçando a chance cara a cara com Marcelo Rangel.

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