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Rescisão de Mayke com o Santos é publicada no BID da CBF

Jogador atuou apenas em 20 partidas pelo clube em menos de um ano

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
06/08/2026 18:48
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Mayke acumula apenas oito partidas pelo Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Mayke acumula apenas oito partidas pelo Santos nesta temporada. (Foto: Raul Bar

A rescisão contratual do lateral-direito Mayke com o Santos foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira (6). O jogador acionou a Justiça para pedir o fim do vínculo com o clube em razão de atrasos no pagamento de salários registrados em carteira, depósitos do FGTS, direitos de imagem e luvas.

Contratado na metade do ano passado como um dos principais reforços do pacote liderado pelo diretor executivo Alexandre Mattos para a sequência da temporada, na tentativa de evitar o rebaixamento da equipe, Mayke não conseguiu se firmar no Peixe. O lateral disputou apenas 20 partidas com a camisa alvinegra e tinha contrato válido até o fim de 2027.

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Antes da ação judicial, o Santos buscou um acordo para uma rescisão amigável, mas as negociações não evoluíram. Diante do impasse, o caso passou a ser conduzido pelo Departamento Jurídico do clube. A diretoria pretendia repetir o modelo adotado na saída do volante Tomás Rincón, que encerrou seu vínculo em comum acordo após perder espaço com o técnico Cuca, apesar de ter recebido oportunidades ao longo da temporada.

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Mayke chegou ao Santos em julho do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Mayke chegou ao Santos em julho do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A trajetória de Mayke:

Mayke chegou ao Santos após uma trajetória vitoriosa pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou 12 títulos. Ao todo, disputou 319 partidas, marcou oito gols e distribuiu 25 assistências. Antes disso, também defendeu o Cruzeiro por cinco temporadas.

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Recentemente, o atacante Tiquinho Soares obteve na Justiça a rescisão de seu contrato com o Peixe por causa de atrasos salariais e no pagamento de direitos de imagem. Zé Rafael, que jogou com Mayke no Palmeiras, também acertou nesta semana a rescisão com o time da Baixada Santista.

O cenário financeiro do clube segue delicado. Além de enfrentar dificuldades para manter os salários em dia, o Santos ainda precisa quitar duas parcelas de direitos de imagem pendentes e resolver o transfer ban imposto pela Fifa em decorrência de uma dívida com o Monaco. Além disso, possui uma dívida de R$ 90 milhões com Neymar.

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