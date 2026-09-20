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Declaração de Gabigol após Remo x Santos viraliza: 'Quero ver'

Jogador marcou e deu assistência

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 07:10
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Gabigol gritando de camisa azul do Santos
Gabigol marcou o gol da vitória do Santos contra o Remo (Foto: Felype Gabriel/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Santos venceu o Remo fora de casa no último sábado (19), com gols de Rony e Gabigol. Após a partida do Campeonato Brasileiro, o atacante santista concedeu uma entrevista que repercutiu nas redes sociais. O camisa 9, que participou dos dois gols do Peixe no confronto, afirmou que continuará balançando as redes caso tenha sequência e uma equipe que lhe dê condições favoráveis para atuar.

➡️Veja os gols de Rony e Gabigol na vitória do Santos sobre o Remo no Brasileirão

— Claro que é complicado, né, por causa daquela perda que a gente teve na última quarta-feira (eliminação para o Atlético-MG na Sul-Americana). Eu acho que, mais do que jogar bem, a gente precisava ganhar. Feliz, feliz pelo meu momento. Como eu falei, algumas pessoas levam isso como marra, soberba, mas eu trabalho muito, confio. E como eu falei: se eu jogar num time que me dê as condições, me dê sequência, eu vou fazer gol, eu sempre fiz, então agora não vai ser diferente — afirmou Gabigol à Globo.

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Veja alguns comentários:

Gabigol comemorando gol de costas com a camisa do Santos
Gabigol marcou e deu assistência contra o Remo no Brasileirão (Foto: Paulo Henrique/Ag. F8/Folhapress)

Como foi Remo x Santos pelo Campeonato Brasileiro?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi movimentada e com maior volume ofensivo dos donos da casa, que terminaram o período com seis finalizações contra quatro do Peixe. O Santos assustou pela primeira vez aos 34 minutos, quando Cristian Oliva exigiu defesa difícil do goleiro Marcelo Rangel.

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Após essa chegada, a equipe de Belém sentiu a melhora do adversário e voltou a sofrer na defesa depois de uma caneta e cruzamento de Rodinei. Na sequência da jogada, Gabigol escorou para a finalização de Rony, que mandou a bola à esquerda da meta de Marcelo Rangel, ensaiando a parceria entre a dupla de ataque que seria decisiva no segundo tempo.

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto e os gols saíram. Antes de abrir o placar, Gabigol recebeu passe em profundidade, saiu de frente para Marcelo Rangel e tentou um toque por cobertura, mas o goleiro defendeu sem grandes dificuldades. O Santos seguiu insistindo e manteve maior incisividade no setor ofensivo.

Aos 33 minutos, Rony abriu o placar com a perna direita. O atacante tabelou com Gabigol e, de primeira, finalizou no canto esquerdo, indicando que encaminharia uma vitória tranquila do Alvinegro Praiano fora de casa. Porém, cinco minutos depois, após uma saída errada de Diógenes da meta santista, Marllon recebeu passe de Yago Pikachu e empatou.

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O empate do Remo foi rápido, mas a resposta do Santos veio na mesma moeda. Gabigol aproveitou o desvio de Veríssimo após cobrança de escanteio e, com um toque sutil, balançou as redes para garantir a vitória e sua segunda participação em gol na partida.

Aos 48 minutos, Gabriel Poveda, do Remo, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação, complicando ainda mais a situação dos donos da casa. Nos acréscimos, Gabriel Menino teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas acabou desperdiçando a chance cara a cara com Marcelo Rangel.

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