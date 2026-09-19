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Brazão fala sobre 'ano difícil' após problema que pode encerrar sua temporada pelo Santos

Goleiro terá que antecipar cirurgia no ombro esquerdo e pode deve perder a reta final de 2026

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
19/09/2026 07:38
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Gabriel Brazão em ação pelo Santos
Gabriel Brazão em ação pelo Santos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, utilizou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dores que vem sofrendo no ombro esquerdo e que se intensificaram depois do jogo contra o Atlético-MG pela Sul-Americana. Com isso, o jogador foi liberado do jogo contra o Remo, que acontece neste sábado (19), pelo Brasileirão. Ele precisará passar por cirurgia e pode perder o restante da temporada.

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— Tem sido um ano difícil, marcado por muita dor, perdas e tristeza. Ainda assim, sigo firme, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que o melhor ainda está por vir. Não é o pior ano da minha vida, mas certamente é o ano em que mais tenho aprendido — iniciou Gabriel Brazão, em sua publicação.

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— Agora é manter o foco, trabalhar e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para voltar o quanto antes. Tenho certeza de que retornarei ainda mais forte, assim como aconteceu em todas as outras vezes. Deus está no controle — finalizou o goleiro.

Gabriel Brazão iniciou o tratamento ainda na Arena MRV, no meio da semana, mas as dores continuaram e, um procedimento cirúrgico que estava previsto apenas para o fim de 2026, será antecipado.

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Com a lesão do goleiro, Diógenes e João Paulo brigam pela titularidade do Peixe nesta reta final de temporada no Brasileirão. A primeira oportunidade será no Mangueirão, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da competição nacional.

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Gabriel Brazão
Foto: Reprodução / Gabriel Brazão

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