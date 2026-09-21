O ex-atacante de Santos e Grêmio, Guilherme, avaliou as recentes movimentações dos dois clubes e destacou a chegada de novos jogadores ao Peixe e o retorno de Renato Gaúcho ao Tricolor. Em entrevista ao Lance!, o jogador, que atualmente defende o Houston Dynamo, também falou sobre a participação de Neymar nas mudanças promovidas pelo clube paulista e revelou acompanhar de perto a situação dos times brasileiros.

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Guilherme passou duas temporadas no Santos e teve uma relação próxima com o clube. Ao comentar os reforços contratados recentemente, citou nomes como Rodinei, Philippe Coutinho, Arthur, Lima e Everton Cebolinha. Para o atacante, a movimentação atende a uma expectativa do torcedor santista por uma equipe mais competitiva.

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– Eu achei a janela dos clubes interessantíssima. Claro, falando do Santos primeiro, é óbvio que todos nós sabemos que tem aí uma parcela gigantesca do Neymar também nessas questões desses jogadores irem para o Santos. E eu acho muito maneiro, porque, na verdade, é o que o Santos merece. É o que o torcedor merece – afirmou Guilherme.

– Rodinei ali, o próprio Coutinho, Arthur, o próprio Lima, com quem a gente jogou junto na base do Grêmio também, eu acho um excelente jogador. O próprio Everton Cebolinha, torço para que ele seja muito feliz no Santos também – completou

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Coutinho durante a apresentação no Santos - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

O jogador também destacou a expectativa pela campanha do Santos na temporada e mencionou o desejo de ver o clube conquistar novamente um título internacional.

– Eu fico na torcida aqui para que o Peixão seja campeão da Sul-Americana. Volte a ganhar um título internacional para sua torcida, e eu ficaria muito feliz com isso – disse.

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Guilherme elogia retorno de Renato ao Grêmio

Formado nas categorias de base do Grêmio, Guilherme também comentou a volta de Renato Gaúcho ao comando do clube. O atacante relembrou a identificação do treinador com o Tricolor e afirmou que torce para que o time consiga reagir na reta final da temporada.

– O Renato é um cara superídolo, eu adoro o Renato Gaúcho, um cara assim, de uma alegria diária que é de se invejar. Um cara super amado lá no Sul, pela parte azul. Nós sabemos que ele ama o Grêmio, que ele ama estar lá; todas as passagens dele lá foram vitoriosas – declarou.

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– Então eu fico na torcida pelo Grêmio também, para que agora, com o Renato chegando, arrume lá o que tiver que arrumar e o Grêmio também embale e seja feliz aí daqui para o final da temporada – completou.

Guilherme em ação pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio)

A ligação do atacante com os dois clubes também aparece na forma como acompanha o futebol brasileiro. Mesmo atuando nos Estados Unidos, Guilherme afirmou que continua assistindo às partidas e torcendo pelos clubes por onde passou.

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– Eu não perco um jogo. Eu vejo todos os jogos aqui. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo futebol, gosto de ver jogo. Eu tenho amigos em todos esses clubes também. Então, toda vez que eles estão jogando aqui, está passando, eu estou assistindo, fico na torcida pelo sucesso dos amigos e do clube também. Como eu disse, eu tenho um carinho especial por esses clubes.

– contou.

Guilherme também falou sobre amizade com Neymar

Além de avaliar a participação de Neymar nas movimentações do Santos, Guilherme falou sobre a relação construída com o atacante durante o período em que atuaram juntos. Segundo ele, a amizade ultrapassou o ambiente profissional.

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– Neymar foi um privilégio ter jogado ao lado dele, e o privilégio maior ainda foi ter me tornado amigo dele. Um cara que me deu a oportunidade de acessar a casa dele, a família – disse Guilherme.

O atacante também destacou o envolvimento de Neymar com o Santos.

– O Neymar é um cara sensacional. É um privilégio conhecê-lo também fora das quatro linhas. Um cara apaixonado pela família, um cara apaixonado pelo Santos. Ele nunca mediu esforços para trazer as coisas para que o Santos seja grande, seja forte como sempre foi – afirmou.

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Para Guilherme, a presença de Neymar também teve impacto nas mudanças recentes do clube.

– Ver ele com essas movimentações dele também, mesmo ainda jogando, mas fazendo tudo em prol do Santos, então é um cara que mudou muito. A chegada dele, obviamente, está aí. Depois que ele chega no Santos, muita coisa muda – declarou.

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