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Neuer alcança marca negativa histórica em Copas do Mundo

A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 pelo Paraguai nos pênaltis

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 21:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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neuer goleiro alemanha
Neuer em ação pela Alemanha na Copa de 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com o gol sofrido para o Paraguai nesta segunda-feira (29), em duelo que eliminou a Alemanha da Copa do Mundo nos pênaltis, Manuel Neuer igualou um recorde negativo que durava 64 anos na Copa do Mundo. O goleiro alemão chegou a 10 partidas consecutivas sendo vazado em Mundiais, marca alcançada anteriormente apenas pelo mexicano Antonio Carbajal entre as edições de 1950 e 1962.

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    Até então, apenas o mexicano Antonio Carbajal havia registrado essa sequência. O ex-goleiro sofreu gols em dez jogos seguidos entre as edições de 1950 e 1962. Logo atrás aparecem o sueco Thomas Ravelli, com nove partidas consecutivas sendo vazado, e agora Neuer divide o topo da lista.

    A sequência do alemão começou na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, quando sofreu gols nas derrotas para México e Coreia do Sul e na vitória sobre a Suécia. No Catar, em 2022, voltou a ser vazado nos três jogos da fase de grupos, diante de Japão, Espanha e Costa Rica.

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    Em 2026, Neuer permaneceu como titular da Alemanha e sofreu gols nas quatro primeiras partidas do Mundial: na goleada sobre o Brasil, na vitória contra a Costa do Marfim, na derrota para o Equador e, agora, no empate diante do Paraguai. Com isso, chegou ao décimo jogo consecutivo sofrendo ao menos um gol em Copas do Mundo.

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    A última vez que o experiente goleiro deixou o gramado sem ser vazado em um Mundial foi na decisão da Copa de 2014. Na ocasião, a Alemanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, e conquistou o tetracampeonato mundial.

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    O recorde ganha ainda mais destaque pelo contexto da carreira do camisa 1. Após anunciar a aposentadoria da seleção alemã em agosto de 2024, Neuer voltou atrás na decisão para disputar sua quinta Copa do Mundo e permaneceu como titular em toda a campanha da equipe no torneio.

    Jogos consecutivos de Manuel Neuer sofrendo gols em Copas do Mundo

    Copa do Mundo de 2018

    • Alemanha 0 x 1 México
    • Alemanha 2 x 1 Suécia
    • Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha

    Copa do Mundo de 2022

    • Alemanha 1 x 2 Japão
    • Espanha 1 x 1 Alemanha
    • Costa Rica 2 x 4 Alemanha

    Copa do Mundo de 2026

    • Alemanha 7 x 1 Brasil
    • Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim
    • Equador 2 x 1 Alemanha
    • Alemanha 1 x 1 Paraguai

    Além de Neuer: veja outros goleiros com sequência marcante

    • Manuel Neuer (10 - 2026)
    • Antonio Carbajal (10 - 1962)
    • Thomas Ravelli (9 - 1994)
    • Jean-Marie Pfaff (8 - 1986)
    • Jorge Campos (8 - 1998)
    • Gyula Grosics (8 - 1958)
    Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai
    Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

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