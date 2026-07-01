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Cafu elogia Mbappé e prevê novo recorde na Copa do Mundo: 'Tudo indica'

Mbappé marcou duas vezes na vitória que deu a classificação para a França sobre a Suécia

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:41
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Kylian Mbappé pode entrar ainda mais para a história da Copa do Mundo, e Cafu acredita que isso deve acontecer. Em entrevista, o pentacampeão mundial afirmou que o atacante da França tem tudo para alcançar mais um recorde na competição e ressaltou que grandes marcas do futebol existem para serem quebradas.

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    Ao ser questionado se torce para que Mbappé iguale ou supere seu feito histórico de chegar a três finais seguidas de Copa do Mundo, Cafu respondeu de forma bem-humorada e demonstrou admiração pelo camisa 10 francês.

    — Eu acho que ele vai fazer. Tudo indica que ele vai fazer, porque nós estamos acompanhando todos os jogos. Eu acho que os recordes estão aí para serem batidos. Eu bati o recorde de alguém, alguém é óbvio, vai bater o meu recorde também — disse o pentacampeão.

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    Na sequência, o ex-capitão da Seleção Brasileira destacou a evolução de Mbappé e afirmou que fica satisfeito ao ver jogadores capazes de atingir marcas históricas em Copas do Mundo.

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    • — Eu fico muito feliz de ver jogadores resilientes, jogadores que têm essa capacidade, como o Mbappé tem chances de fazer esse ano com a França — completou o ex-lateral.

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    Caso confirme a expectativa de Cafu, Mbappé ampliará ainda mais uma trajetória já histórica em Copas do Mundo. Nesta edição, o atacante da França se tornou o maior artilheiro da história do mata-mata do torneio, com 10 gols, e também assumiu a segunda colocação na artilharia geral da competição, com 18 gols, ultrapassando Ronaldo Fenômeno e Miroslav Klose. Agora, o francês está a apenas um gol de igualar Lionel Messi, líder do ranking histórico, com 19.

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