logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Oyarzabal marca dois gols e entra na caça a Messi e Mbappé pela artilharia da Copa do Mundo

Atacante balançou as redes duas vezes contra a Áustria

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 18:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Oyarzabal abre a boca para comemorar gol marcado pela Espanha na partida contra Áustria
Mikel Oyarzabal festeja um de seus gols contra a Áustria com Alex Baena; atacante quebrou marca que durava desde a Copa do Mundo de 1986 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Mikel Oyarzabal foi o grande nome da Espanha na classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória sobre a Áustria e entrou de vez na disputa pelo topo da tabela de goleadores do Mundial, alcançando a marca de 4 gols na competição.

continua após a publicidade
  • Oyarzabal mandando um beijo após marcar gol

    Dê suas notas: Espanha vence a Áustria com facilidade e avança na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Lamine Yamal em ação durante Espanha x Áustria

    Acessório de Yamal em Espanha x Áustria chama atenção: ‘Muito fã do Neymar’

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Pedro Porro, camisa 15, celebra o segundo da Espanha contra a Áustria pela Copa do Mundo

    Espanha volta a vencer mata-mata de Copa do Mundo e encerra jejum de 16 anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Oyarzabal foi o grande nome da Easpanha contra a Áustria
    Mikel Oyarzabal festeja um de seus gols contra a Áustria com Alex Baena; atacante quebrou marca que durava desde a Copa do Mundo de 1986 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

    Os dois gols nasceram de assistências precisas do lateral-esquerdo Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid. Antes do brilho no mata-mata, Oyarzabal já havia marcado outros dois gols na vitória contra a Arábia Saudita, válido pela segunda rodada da fase de grupos.

    continua após a publicidade

    Fim de um tabu de 40 anos

  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo

    Fala de Scaloni, da Argentina sobre o Brasil na Copa viraliza: 'Óbvio'

    Fora de Campo
    Há 3 minutos
  • Oyarzabal mandando um beijo após marcar gol

    Dê suas notas: Espanha vence a Áustria com facilidade e avança na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Lamine Yamal em ação durante Espanha x Áustria

    Acessório de Yamal em Espanha x Áustria chama atenção: 'Muito fã do Neymar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos

    • O feito de Oyarzabal encerrou um longo jejum no futebol espanhol. Desde a Copa do Mundo de 1986, quando o atacante Emilio Butragueño anotou quatro gols diante da Dinamarca, a seleção da Espanha não tinha um jogador marcando dois ou mais gols em uma única partida de mata-mata de Mundial.

    Com os quatro gols acumulados, o atacante espanhol se colocou na quinta posição geral da artilharia, colado nos principais astros do torneio. A liderança atual pertence a Lionel Messi e Kylian Mbappé, que somam seis gols cada.

    continua após a publicidade

    Artilheiros da Copa do Mundo de 2026:

    1. 1º Lionel Messi (ARG): 6 gols
    2. 2º Kylian Mbappé (FRA): 6 gols
    3. 3º Erling Haaland (NOR): 5 gols
    4. 4º Harry Kane (ING): 5 gols
    5. 5º Ousmane Dembélé (FRA): 4 gols
    6. 6º Vinícius Júnior (BRA): 4 gols
    7. 7º Mikel Oyarzabal (ESP): 4 gols
    8. 8º Ismaïla Sarr (SEN): 4 gols

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Vila Belmiro vai receber duelo entre Santos e Chapecoense no dia 25 de julho. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Santos

    Santos finaliza manutenção do gramado da Vila Belmiro

    Há 1 minuto
    Baena, Oyarzabal, Rodri e Cucurella comemorando gol da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Espanha atropela a Áustria e vai às oitavas de final da Copa do Mundo

    Há 16 minutos
    Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge

    Copa do Mundo 2026

    Fala de Endrick antes de Brasil x Noruega viraliza: 'De outro mundo'

    Há 39 minutos
    Marcelo Teixeira durante reunião na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Santos

    Entenda como Santos pretende pagar transfer ban imposto pela Fifa

    Há 43 minutos
    Fernando Seabra Coritiba

    Vasco

    Fernando Seabra já tem data para assumir o Vasco

    Há 58 minutos
    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina comenta dependência de Messi e elogia Brasil na Copa

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)

    Brasileiros se destacam em estatísticas da VNL; veja números

    O zagueiro Danso acompanha a movimentação de Lamine Yamal no duelo entre Áustria e Espanha

    Gol da Espanha em decisão da Copa do Mundo vira assunto: 'Câmera lenta'

    Kaiki com uniforme retrô do Como, da Itália

    Fàbregas exalta chegada de Kaiki, ex-Cruzeiro: 'Lateral moderno'

    Fernando Seabra Coritiba

    Empresário de Fernando Seabra 'confirma' acerto com o Vasco

    Alexander Barboza é reforço do Palmeiras

    STJD marca julgamento de recursos de jogadores do Palmeiras

    Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge, de boné e olhando para o lado

    Endrick não reclama do banco e elogia Ancelotti: 'Sabe o que faz'

    De Paul observa a bola em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Meia da Argentina analisa Cabo Verde e elogia Messi: 'Melhor de todos os tempos'

    Leo Lukas beija o troféu da Copa América de vôlei 2023

    Time B da Seleção masculina de vôlei fará cinco amistosos em Santa Catarina

    Endrick durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira de boné branco e moletom do Brasil com patrocinadores

    Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: 'Vou dormir como um bebê'

    Stephen Curry no Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

    Saiba nome 'verdadeiro' de Stephen Curry, armador do Warriors na NBA

    John Textor trava nova batalha societária no Botafogo

    John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian