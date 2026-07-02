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Dê suas notas: Espanha vence a Áustria com facilidade e avança na Copa

Espanhóis venceram com facilidade e avançam para oitavas da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 18:15
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Oyarzabal mandando um beijo após marcar gol
Oyarzabal comemorando gol pela Espanha na Copa (Imagem: Frederic J. Brown / AFP)

A Espanha superou a Áustria na partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026 por 3 a 0, com dois gols marcados por Oyarzabal e um de Pedro Porro. A Áustria até ofereceu algum perigo criando algumas chances no ataque, mas precisou se defender com mais afinco, já que os espanhóis chegaram forte no setor ofensivo e não fizeram uma goleada por muito pouco. Agora, os espanhóis aguardam o vencedor de Portugal e Croácia para conhecer o adversário nas oitavas da Copa.

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    Pedro Porro, camisa 15, celebra o segundo da Espanha contra a Áustria pela Copa do Mundo
    Foto: Frederic J. Brown / AFP

    Sob o comando de Luis de la Fuente, a seleção espanhola dominou a primeira etapa com um futebol vistoso, com toques rápidos e profundidade por meio de jogadores como Rodri, Pedri e Lamine Yamal. O placar foi aberto aos 35 minutos, quando Cucurella cruzou para a área e Oyarzabal finalizou com categoria no contrapé do goleiro Alexander Schlager.

    No segundo tempo, a "La Roja" manteve o controle total da partida, chegando a registrar mais de 70% de posse de bola e impedindo qualquer reação austríaca. Aos 20 minutos, Pedro Porro ampliou a vantagem de cabeça após um cruzamento preciso de Baena. Já nos minutos finais, aos 43, Cucurella serviu novamente Oyarzabal, que marcou seu segundo gol no jogo e fechou a vitória como protagonista do confronto, que foi um teste fácil para os espanhóis.

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    • Com a classificação garantida, a Espanha agora aguarda a definição de seu adversário, que sairá do confronto entre Portugal e Croácia.

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