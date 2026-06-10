Técnico da Argentina faz mistério sobre nova convocação após corte de jogador Scaloni também atualiza situação de Leandro Paredes

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni fez mistério sobre a convocação de um novo nome para substituir Leonardo Balerdi. O defensor precisará ser cortado por conta de uma lesão muscular, mas o treinador não decidiu quem entrará em seu lugar.

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Em coletiva após a vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0, Scaloni afirmou precisar de mais tempo para pensar e tomar uma decisão. O treinador afirmou que o bom resultado tirou algumas dúvidas sobre as necessidades do elenco e afirmou ter dois nomes em mente, embora sem revelá-los.

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- Capaz que eu leve um dia a mais (para tomar uma decisão). Temos uma ideia, mas estamos conversando e é capaz que a gente leve um ou dois dias a mais. O jogo me deixou satisfeito e esclareceu muitas dúvidas sobre o que a equipe poderia precisar.

Na sequência, Scaloni foi questionado sobre a possibilidade do corte do volante Leandro Paredes, que não participou dos amistosos contra Honduras e Islândia. O treinador esclareceu a situação do meia do Boca Juniors antes do início da Copa do Mundo.

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- Não há necessidade de correr com Leandro, ele está bem e não vamos apressá-lo. Ele provavelmente estará com o grupo neste fim de semana. Ele vai ficar conosco, disso não há dúvida.

Com o fim dos amistosos, a Argentina convocará um novo nome para integrar o elenco da Copa do Mundo nesta semana. Na terça-feira (16), a Albiceleste faz sua estreia na competição diante da Argélia, às 22h (de Brasília).

Leandro Paredes na chegada da Argentina nos Estados Unidos (Foto: Jay Biggerstaff/AFP)

Quem a Argentina pensa para substituir Balerdi?

Lionel Scaloni tem alguns nomes em mente para substituir Balerdi e defender a Argentina na Copa do Mundo. Segundo o "TyC Sports", o volante Guido Rodríguez era o nome mais cotado antes do amistoso contra a Islândia. O jogador esteve no elenco que conquistou o tricampeonato em 2022 e fez uma boa segunda metade de temporada após deixar o West Ham e voltar para o Valencia.

No entanto, a Argentina tem outros nomes na mesa, como Emiliando Buendía, do Aston Villa, e Máximo Perrone, do Como. O atleta da Premier League tem características mais ofensivas, enquanto os outros dois são atletas mais defensivos.

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