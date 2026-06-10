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Técnico da Argentina faz mistério sobre nova convocação após corte de jogador

Scaloni também atualiza situação de Leandro Paredes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 08:00
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Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia
Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Divulgação/AFA)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni fez mistério sobre a convocação de um novo nome para substituir Leonardo Balerdi. O defensor precisará ser cortado por conta de uma lesão muscular, mas o treinador não decidiu quem entrará em seu lugar.

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    Em coletiva após a vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0, Scaloni afirmou precisar de mais tempo para pensar e tomar uma decisão. O treinador afirmou que o bom resultado tirou algumas dúvidas sobre as necessidades do elenco e afirmou ter dois nomes em mente, embora sem revelá-los.

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    - Capaz que eu leve um dia a mais (para tomar uma decisão). Temos uma ideia, mas estamos conversando e é capaz que a gente leve um ou dois dias a mais. O jogo me deixou satisfeito e esclareceu muitas dúvidas sobre o que a equipe poderia precisar.

    Na sequência, Scaloni foi questionado sobre a possibilidade do corte do volante Leandro Paredes, que não participou dos amistosos contra Honduras e Islândia. O treinador esclareceu a situação do meia do Boca Juniors antes do início da Copa do Mundo.

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    - Não há necessidade de correr com Leandro, ele está bem e não vamos apressá-lo. Ele provavelmente estará com o grupo neste fim de semana. Ele vai ficar conosco, disso não há dúvida.

    Com o fim dos amistosos, a Argentina convocará um novo nome para integrar o elenco da Copa do Mundo nesta semana. Na terça-feira (16), a Albiceleste faz sua estreia na competição diante da Argélia, às 22h (de Brasília).

    Leandro Paredes na chegada da Argentina nos Estados Unidos
    Leandro Paredes na chegada da Argentina nos Estados Unidos (Foto: Jay Biggerstaff/AFP)

    Quem a Argentina pensa para substituir Balerdi?

    Lionel Scaloni tem alguns nomes em mente para substituir Balerdi e defender a Argentina na Copa do Mundo. Segundo o "TyC Sports", o volante Guido Rodríguez era o nome mais cotado antes do amistoso contra a Islândia. O jogador esteve no elenco que conquistou o tricampeonato em 2022 e fez uma boa segunda metade de temporada após deixar o West Ham e voltar para o Valencia.

    No entanto, a Argentina tem outros nomes na mesa, como Emiliando Buendía, do Aston Villa, e Máximo Perrone, do Como. O atleta da Premier League tem características mais ofensivas, enquanto os outros dois são atletas mais defensivos.

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