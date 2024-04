Palpite: São Paulo x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 29/4/2024

Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Apesar de terem um início modesto no Brasileirão, as duas equipes chegam para o Choque-Rei após terem vencido seus respectivos adversários no Equador, em partidas válidas pela Copa Libertadores. O jogo começa às 20h (de Brasília) da segunda-feira (29). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista no SporTV e Premiere.

Palpite São Paulo x Palmeiras

O São Paulo apresenta uma grande melhora em seu desempenho desde a saída do técnico Thiago Carpini, vindo de duas vitórias irretocáveis em suas últimas aparições. Enquanto isso, o Palmeiras chega após uma vitória surpreendente, na altitude de Quito, de virada contra o Independiente del Valle.

Quando as equipes se enfrentam, o jogo se desenrola de forma truncada e com poucas oportunidades. Nas duas vezes que presenciamos o Choque-Rei neste ano foi dessa forma, com um empate sem gols e outro empate em 1 a 1. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.10 na bet365

- 3.00 na Betano

- 3.00 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo vinha insatisfeito com seus resultados na atual temporada. Depois de ser eliminado mais rápido do que imaginava no Paulistão, perdeu as duas primeiras rodadas do Brasileirão.

Por este motivo, a diretoria não esperou a crise chegar e demitiu o técnico Thiago Carpini, que havia assumido no início deste ano. A melhora foi evidente já na primeira performance sem o treinador, onde o tricolor venceu o Atlético-GO por 3 a 0.

Em sua aparição mais recente, foi até o Equador encarar o Barcelona de Guayaquil. Com 62% da posse de bola, o elenco comandado por Luis Zubeldía venceu por 2 a 0, com gols marcados por Jonathan Calleri e Alisson Freitas.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras enfrentou o outro favorito ao título do Brasileirão na rodada anterior. Contra o Rubro-Negro, protagonizou um jogo truncado e com poucas oportunidades para as duas equipes, que foi finalizado em um empate sem gols.

Dessa forma, o Verdão acumula uma vitória, uma derrota e um empate no Campeonato Braisleiro, sendo os resultados desenrolados exatamente na ordem mencionada.

Na última vez que entrou em campo, protagonizou uma virada surpreendente. Na altitude de Quito, perdia por 2 a 0 contra o Independiente del Valle, mas não se deu por vencido.

Com gols marcados por Endrick, Lázaro e Luís Guilherme, venceu por 3 a 2 e assumiu a liderança de forma isolada em seu respectivo grupo na competição.