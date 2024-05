Palpite: Bahia x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 12/5/2024

(Foto: Jhony Pinho/AGIF)







12/05/2024

Invicto na competição, o Bragantino encara o Bahia, que briga pela liderança da tabela com o Athletico-PR. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (12). As equipes se encontram na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Assista no Premiere.

Palpite Bahia x Bragantino

Invicto há cinco partidas consecutivas, o Bahia faz uma exímia temporada e briga pela liderança do Brasileirão. Enquanto isso, o Bragantino também atravessa uma grande fase, sendo uma das poucas equipes invictas na competição.

Apesar da invencibilidade do Massa Bruta no Brasileirão, o Tricolor Baiano apresenta um enorme aproveitamento como mandante. Na Arena Fonte Nova, a equipe deve pressionar o Bragantino, podendo sair com os três pontos e, provavelmente, estará na liderança ao final da sexta rodada. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bahia”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bahia

Bahia e seu desempenho atual

O Bahia continua sendo uma das equipes mais surpreendentes neste início de temporada em território brasileiro. Recentemente, encaminhou sua classificação para a quarta rodada da Copa do Brasil, após vencer o jogo de ida da terceira fase contra o Criciúma, por 1 a 0.

Na Série A do Brasileirão, foi derrotado apenas na estreia, contra o Internacional. Nas quatro rodadas seguintes, conquistou três vitórias e empatou apenas uma.

Dessa forma, avançou para a vice-liderança da tabela e briga pela ponta com o Furacão, tendo os mesmos 10 pontos do Athletico-PR. Porém, possui um saldo de gols inferior, sendo por este motivo o segundo colocado ao final da quinta rodada.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino atravessa um grande momento na temporada. Carregando uma invencibilidade de oito partidas consecutivas, faz boas campanhas nas competições que disputa neste primeiro semestre de 2024.

Na Série A do Brasileirão, segue beliscando o G4 na tabela. Com nove pontos conquistados ao final da quinta rodada, é um dos únicos quatro clubes invictos na atual edição do torneio.

Na Copa Sul-Americana, praticamente garantiu a classificação para as oitavas de final ao vencer sua última aparição. Contra o Racing, aproveitou o mando de campo na Arena Red Bull e levou a melhor, por 2 a 1.