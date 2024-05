Palpite: Palmeiras x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 12/5/2024

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Publicada em 12/05/2024 - 01:04

Na ponta da tabela com 10 pontos somados, o Athletico-PR terá a difícil missão de manter a boa sequência contra o atual campeão, Palmeiras, que joga com o apoio de sua torcida. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (12). As equipes se encontram na Arena Barueri, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite Palmeiras x Athletico-PR

Sem perder há seis partidas consecutivas, o Palmeiras tenta embalar uma nova sequência de resultados positivos na Série A, depois de vencer o Cuiabá na rodada mais recente. Enquanto isso, o Athletico-PR continua avassalador e surpreendente na atual temporada, sendo também o líder do Brasileirão ao final da quinta rodada.

Por mais que o Furacão siga surpreendendo na temporada, o Palmeiras volta a ter performances mais convincentes nas últimas partidas, sendo o favorito diante de sua torcida na Arena Barueri. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 1.66 na bet365

- 1.65 na Betano

- 1.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras carrega uma invencibilidade de seis partidas consecutivas, sendo a última delas no triunfo contra o Liverpool-URU, no Estádio Centenário, por 5 a 0.

Dessa forma, o Verdão garante sua passagem para as oitavas de final da Copa Libertadores, com três vitórias e um empate, sendo mais uma vez o favorito ao título da competição.

Na Série A do Brasileirão, voltou a subir na tabela ao reencontrar a vitória na rodada passada. Visitando o Cuiabá, na Arena Pantanal, venceu facilmente por 2 a 0.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR segue vivendo um de seus melhores inícios de temporada dos últimos anos. Depois de ter sido o grande campeão do Campeonato Paranaense, embalou sequências positivas nas duas competições que disputa de forma paralela neste primeiro semestre.

Na Série A do Brasileirão, é o líder da tabela com dez pontos somados ao final da quinta rodada. No confronto mais recente dentro do torneio, venceu o Vasco da Gama, na Ligga Arena, por 1 a 0.

Enquanto isso, na Copa Sul-Americana, a equipe segue sendo uma forte candidata ao título. Ao final da quarta rodada na fase de grupos, tem 100% de aproveitamento no torneio, com direito a uma goleada maiúscula na última vez que entrou em campo, contra o Rayo Zuliano, por 5 a 1.