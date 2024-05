Palpite: Real Madrid x Bayern de Munique – Liga dos Campeões – 8/5/2024

(Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em jogo de ida eletrizante, o Bayern de Munique desperdiçou a oportunidade de sair em vantagem no marcador, onde cedeu o empate ao Real Madrid nos minutos finais. Agora, se a partida persistir no empate, teremos prorrogação. Em caso de nova igualdade, a disputa por vaga na decisão será nas penalidades máximas. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (8). As equipes se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Assista na TNT e Max.

Palpite Real Madrid x Bayern de Munique

Carregando uma invencibilidade de 20 jogos consecutivos, o Real Madrid poderá alcançar a decisão da Liga dos Campeões em pleno Santiago Bernabéu. Enquanto isso, o Bayern de Munique desperdiçou a oportunidade de sair em vantagem no jogo de ida, além de ter perdido na última vez que entrou em campo, contra o Stuttgart, e tendo uma sequência de seis partidas sem derrota encerrada.

Em sua competição predileta e com performances muito mais convincentes dentro do Santiago Bernabéu, é difícil imaginar um resultado diferente a não ser o triunfo do clube espanhol ainda no tempo regulamentar, que deve comandar as principais ações da partida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Real Madrid

​- 1.90 na bet365

- 1.88 na Betano

- 1.87 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid encarou o Cádiz na última vez que entrou em campo, em uma espécie de “treino de luxo” para este confronto contra os Bávaros. Em pleno Santiago Bernabéu, venceu seu adversário por 3 a 0, encaminhando ainda mais o título do Campeonato Espanhol.

Agora, os Merengues alcançaram uma invencibilidade de 20 partidas consecutivas na temporada, sequência essa que inclui o empate por 2 a 2, no Allianz Stadium, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

No confronto, chegou a abrir o placar com Vinícius Júnior, mas levou a virada com tentos assinalados por Leroy Sané e Harry Kane. Há sete minutos do fim, Vini Jr. cobrou pênalti e igualou mais uma vez o marcador.

Bayern de Munique e sua última performance

O Bayern de Munique desperdiçou uma excelente oportunidade de sair em vantagem na Alemanha. No jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, esteve em vantagem no marcador por 2 a 1, mas cedeu o empate no final da partida.

Apesar da excelente campanha até o momento nesta competição, os Bávaros precisam conquistar o título para não passar em branco na temporada 2023/2024, já que foram eliminados em todas as outras disputadas.

Na partida mais recente, o Bayern perdeu a invencibilidade de seis partidas, depois de ser superado pelo VfB Stuttgart, na MPH Arena, por 3 a 1.