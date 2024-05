Palpite: Flamengo x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 11/5/2024

(Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

As duas maiores torcidas do Brasil se encontram na sexta rodada do Brasileirão, sendo que ambas as equipes atravessam um momento regular na temporada. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (11). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Flamengo x Corinthians

Após vir de duas atuações ruins, o Flamengo tenta se redimir diante de sua torcida nesta partida, buscando sua segunda vitória nas últimas seis partidas disputadas. Enquanto isso, o Corinthians busca sua segunda vitória no Brasileirão, estando próximo da zona do rebaixamento ao final da quarta rodada.

Apesar de arriscado, o triunfo do Rubro-Negro é o resultado mais provável. Tendo que provar o valor de seu elenco diante de uma torcida insatisfeita com as últimas apresentações, o Flamengo deve adotar uma postura mais agressiva contra o Timão. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

​- 1.57 na bet365

- 1.62 na Betano

- 1.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo atravessa seu pior momento na atual temporada. O elenco que mantinha uma enorme invencibilidade até o dia 24 de abril, venceu apenas uma partida nas últimas seis disputadas.

Além disso, o único triunfo do Rubro-Negro foi contra o Amazonas, no Maracanã, em jogo válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, onde conquistou uma modesta vitória por 1 a 0.

Em sua performance mais recente, visitou o Palestino, no Chile, e acabou derrotado. Em partida que foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, não somou pontos e depende de outras equipes para conseguir uma possível classificação para a próxima fase.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians embalou com a chegada dos jogadores das categorias de base. A mudança que mais surtiu efeito, sem sombra de dúvidas, foi na troca de goleiros, onde Cássio deixou a titularidade após doze anos consecutivos e deu lugar a Carlos Miguel, que tem tido performances de gala.

Nas quatro performances mais recentes do Timão, venceu três delas. Superou o Fluminense por 3 a 0, venceu o América-RN por 2 a 1 e confirmou o favoritismo contra o Nacional Asunción, por 2 a 0.

Mesmo assim, a situação do Corinthians segue delicada no Brasileirão. Com apenas uma vitória em cinco rodadas disputadas, ocupa apenas a 14ª posição, com cinco pontos somados.