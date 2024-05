Palpite: Tottenham x Burnley – Campeonato Inglês – 11/5/2024

(Photo by Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Caso queira continuar brigando por vaga no G4, o Tottenham precisa vencer o Burnley na penúltima rodada, adversário este que briga para não ser rebaixado. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (11). As equipes se encontram no Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Tottenham x Burnley

Apesar de ainda ter chances de terminar entre os quatro primeiros colocados, o Tottenham atravessa sua pior sequência de resultados consecutivos na temporada. Enquanto isso, o Burnley possui chances quase remotas de permanecer na divisão de elite do futebol inglês, depois da derrota na rodada passada.

Apesar de ostentar sua pior sequência de resultados da temporada, o Tottenham finalmente enfrentará um adversário com pouca qualidade técnica. Contra o desesperado Burnley precisando da vitória, deve encontrar diversas brechas defensivas para superar seu adversário. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Tottenham”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Tottenham

Tottenham e seu desempenho atual

O Tottenham vinha apresentando sólidos resultados e uma campanha consistente durante o segundo turno da Premier League. Porém, desandou nas partidas mais recentes.

Nas últimas quatro rodadas, não somou um ponto sequer. Entretanto, é válido ressaltar que enfrentaram algumas das principais equipes do país na sequência, sendo elas o Newcastle, Arsenal, Liverpool e Chelsea, respectivamente.

Mesmo assim, os Spurs ainda sonham com vaga no G4, mas precisam vencer todas as três últimas partidas do Campeonato Inglês, além de torcer contra o Aston Villa na reta final.

Burnley e sua última performance

O Burnley deve voltar a Championship na temporada que vem. O clube definitivamente mostrou não ter nível para competir na divisão de elite do futebol inglês, sofrendo algumas goleadas ao longo desta edição.

Com apenas 24 pontos somados ao final da 36ª rodada, possui cinco pontos a menos que a primeira equipe fora da zona de degola, Nottingham Forest.

Isso significa que para o Burnley escapar da zona de rebaixamento, precisaria vencer suas duas últimas rodadas e torcer para que o Nottingham Forest e o Luton Town percam suas duas últimas partidas.