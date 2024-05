Palpite: Vasco x Vitória – Campeonato Brasileiro – 12/5/2024

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em meio às mudanças de sua comissão técnica, o Vasco segue com dificuldade em reencontrar a vitória na atual temporada. Do outro lado, o Vitória ainda busca seus primeiros três pontos no Brasileirão. O jogo começa às 11h (de Brasília) de domingo (12). As equipes se encontram em São Januário, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Vasco x Vitória

Sem vencer há cinco partidas consecutivas, o Vasco demitiu recentemente seu antigo treinador, estando em um momento conturbado na temporada. Enquanto isso, o Vitória também passa por uma fase turbulenta no ano, com um jejum de seis partidas sem vencer.

Em meio a péssimas performances, o Vasco ainda assim continua sendo uma equipe mais qualificada dentro de São Januário. Após demitir seu treinador e tendo o apoio de sua torcida, deve sair com os três pontos diante do Vitória. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vasco”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Vasco

​- 1.80 na bet365

- 1.75 na Betano

- 1.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco deu um ponto final na trajetória de Ramón Díaz como treinador após a vexatória derrota para o Criciúma na quarta rodada do Brasileirão, em pleno São Januário, por 4 a 0.

Porém, mesmo após a saída do técnico, o elenco segue com dificuldade em reencontrar a vitória. Além do empate por 0 a 0 contra o Fortaleza no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, perdeu para o Athletico-PR, por 1 a 0, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o Gigante da Colina que havia iniciado sua trajetória na Série A com uma vitória maiúscula contra o Grêmio, perdeu todas as rodadas na sequência e já se encontra dentro da zona de rebaixamento.

Vitória e sua última performance

O Vitória começou a atual temporada da melhor forma possível. Sendo o atual campeão da Série B e após levantar o título do Campeonato Baiano, era esperado que o clube iniciasse em grande forma sua campanha no brasileirão.

No entanto, acontece justamente o contrário. Ainda sem vencer até o final da quinta rodada, o Rubro-Negro baiano soma apenas um ponto, o que garante a antepenúltima colocação da tabela ao clube.

No confronto mais recente, enfrentou o São Paulo, dentro do Barradão, e teve uma atuação irreconhecível. Tendo Wagner Leonardo expulso logo aos sete minutos por uma cotovelada, acabou pressionado durante toda a partida e saiu derrotado por 3 a 1.