Torcedores do Palmeiras detonam titular: ‘Empresta para o Amazonas’

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 17:07 • São Paulo (SP)

A torcida do Palmeiras ficou extremamente irritada com Raphael Veiga na partida contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Brasileirão, na Arena Barueri.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Nos acréscimos do primeiro tempo, Bento derrubou Endrick dentro da área, e o árbitro Bráulio da Silva Machado marcou pênalti. Raphael Veiga bateu no canto esquerdo do goleiro, que fez a defesa, impedindo o primeiro gol do Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

No último minuto da primeira etapa, Pablo cobrou falta na entrada da área, a bola desviou em Veiga e entrou no gol de Weverton, abrindo o placar para o Athletico contra o Palmeiras.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira (15), contra o Independiente del Valle, na Arena Barueri, pela fase de grupos da Libertadores.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

✅FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATHLETICO - 6ª RODADA - SÉRIE A

Data e horário: domingo, 12 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Arbitragem: Braúlio da Silva Machado (SC). Ele será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC). O VAR estará sob o comando de Wagner Reway (ES).

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

Athletico: Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli (Felipinho); Canobbio, Julimar (Cuello) e Pablo (Mastriani).

Veiga perdeu pênalti na Arena Barueri pelo Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)