Palpite: Bochum x Hoffenheim – Campeonato Alemão – 26/4/2024

Publicada em 26/04/2024 - 01:02

Em péssimo momento na atual temporada, o Bochum terá a difícil missão de encarar o Hoffenheim, que é o nono colocado nesta reta final. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da sexta-feira (26). E as equipes se encontram no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Bochum x Hoffenheim

O Bochum atravessa seu pior momento na atual temporada, estando há oito rodadas consecutivas sem reencontrar a vitória. Enquanto isso, o Hoffenheim segue com uma campanha consistente na Bundesliga, sonhando ainda com vaga entre os seis primeiros colocados.

Qualquer ponto para o Bochum é de extrema importância nesta reta final de Bundesliga. Do outro lado, o Hoffenheim não deve adotar um estilo de jogo agressivo, já que uma igualdade também seria de ótimo tamanho para o clube visitante. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.80 na bet365

- 3.75 na Betano

- 3.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bochum e seu desempenho atual

O Bochum vive um momento terrível na atual temporada. Não vence há oito rodadas consecutivas no Campeonato Alemão, continuando com chances de ser rebaixado nesta reta final.

Com apenas 27 pontos conquistados ao final da 30ª rodada, o Bochum é o 16º colocado da tabela. Esta colocação, fará com que a equipe participe do chamado “Eliminatórias de Rebaixamento”.

Na partida mais recente do clube, acabou derrotado por 1 a 0 ao visitar o Wolfsburg, em partida que teve mais posse de bola, mas conseguiu acertar o alvo apenas uma vez durante os 90 minutos.

Hoffenheim e sua última performance

O Hoffenheim faz uma campanha dentro das expectativas na atual temporada do Campeonato Alemão, em uma campanha de altos e baixos durante toda sua trajetória.

Na tabela, se prova um elenco competitivo e aparece na nona posição. O principal objetivo da equipe continua sendo a sexta posição, que oferece vaga direta para as qualificatórias da Liga Conferência.

Na partida mais recente do Hoffenheim, recebeu o Borussia Monchengladbach na PreZero Arena. Em confronto eletrizante, chegou a ter 3 a 1 no marcador, cedeu o empate, mas garantiu o triunfo por 4 a 3, com o último gol sendo marcado nos acréscimos.