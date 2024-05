Comentarista cita lance de Luiz Araújo, do Flamengo, e detona arbitragem: ‘Desequilibrada’

Paulo César Zanovelli foi criticado pela atuação em Red Bull Bragantino x Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 21:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo detonou a arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (4). As principais reclamações foram com relação a retirada de um cartão vermelho para um jogador adversário, e um possível pênalti não marcado para o Rubro-Negro. O comentarista Rodrigo Mattos falou sobre o assunto.

- O árbitro Paulo César Zanovelli teve uma arbitragem desequilibrada. Chamou para o VAR a expulsão e anulou em um lance que nem dá para ver na câmera. Aí tem um lance de contato com Luíz Araújo e não é analisado. Ou é para intervir direto ou não - escreveu o jornalista do "UOL" nas redes sociais.

No primeiro tempo, De La Cruz recebeu na frente e foi derrubado por Luan Cândido, que era o último defensor do Red Bull. O árbitro Paulo César Zanovelli aplicou cartão vermelho, mas voltou atrás após análise do VAR. O juiz pegou uma falta do meia uruguaio no início da jogada.

Nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 1, Luiz Araújo caiu na área após contato com um defensor do RB Bragantino. Zanovelli não foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após o jogo, o atacante Bruno Henrique e o dirigente Bruno Spindel detonaram a arbitragem.