Palpite: Hoffenheim x Leipzig – Campeonato Alemão – 03/5/2024

Publicada em 03/05/2024 - 01:02

Atravessando um excelente momento na temporada, o Leipzig segue na quarta posição e enfrenta o Hoffenheim na 32ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da sexta-feira (3). E as equipes se encontram no Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Hoffenheim x Leipzig

O Hoffenheim espantou qualquer chance de terminar entre os seis primeiros colocados ao perder na rodada passada, devendo apenas cumprir tabela nesta reta final. Enquanto isso, o Leipzig encaminhou sua permanência no G4 ao vencer pela quarta vez consecutiva, podendo decretar vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões ainda nesta rodada.

Depois de ser derrotado na rodada anterior, o clube mandante praticamente cessou qualquer possibilidade de buscar as seis primeiras posições. Do outro lado, o Leipzig chega embalado para a partida e com motivos muito maiores que seu adversário para buscar a vantagem no marcador. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Leipzig”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Leipzig

​- 1.40 na bet365

- 1.45 na Betano

- 1.43 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Hoffenheim e seu desempenho atual

O Hoffenheim segue oscilando na competição, alternando entre vitórias e derrotas nas últimas quatro rodadas. Depois da vitória “suada” contra o Borussia Monchengladbach por 4 a 3, o elenco encarou o Bochum, fora de casa, para seguir brigando pela sexta posição da tabela.

Porém, foi surpreendido pela equipe que figurava na antepenúltima colocação, em mais uma partida recheada de gols, onde saiu derrotado por 3 a 2.

Dessa forma, segue na nona posição e com os mesmos oito pontos de distância em relação ao sexto colocado, Eintracht Frankfurt, mas agora com apenas nove pontos a serem disputados.

Leipzig e sua última performance

O Leipzig atravessa um momento sólido e consistente na reta final do Campeonato Alemão. Praticamente garantido no G4 desta edição, possui cinco pontos a mais em relação ao quinto colocado, Borussia Dortmund.

Invicto há oito rodadas consecutivas, o Leipzig venceu as quatro últimas partidas na competição, sendo o melhor aproveitamento entre os 18 participantes neste mesmo período.

Em sua partida mais recente, aproveitou o time misto do Borussia Dortmund para golear seu concorrente direto na briga pela quarta colocação, por 4 a 1.