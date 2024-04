Palpite: Tottenham x Arsenal – Campeonato Inglês – 28/4/2024

Photo by JUSTIN TALLIS / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após vencer o Chelsea na maior goleada já vista entre os confrontos dos dois clubes, o Arsenal segue brigando, ponto a ponto, pelo título da atual edição do Campeonato Inglês. Porém, terá o qualificado time do Tottenham pela frente, que continua em busca do G4. O jogo começa às 10h (de Brasília) de domingo (28). As equipes se encontram no Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Tottenham x Arsenal

O Tottenham acaba de sofrer uma goleada vexatória contra o Newcastle, mas segue firme na briga pelo G4 da Premier League. Enquanto isso, o Arsenal acaba de aplicar sua maior goleada da história contra o Chelsea, vencendo os Blues por 5 a 0.

Mesmo que os Gunners venham de um belo resultado, é inegável que os Spurs tenham maior consistência em partidas como mandante. Tendo o objetivo de ingressar no G4, devem buscar a vantagem no marcador a todo o instante. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Tottenham”.

Tottenham e seu desempenho atual

O Tottenham não contava com a grande atuação do Newcastle no St. James Park. Em partida válida pela 33ª rodada da Premier League, foi goleado por 4 a 0.

Porém, os Spurs continuam mais do que vivos no sonho de terminar no G4. Com duas rodadas a menos que o quarto colocado, Aston Villa, possui apenas seis pontos de distância em relação ao mesmo.

Com o mando de campo, o Tottenham é dono de um alto aproveitamento dentro do Hotspur Stadium, tendo doze vitórias, quatro derrotas e nenhum empate na atual edição do Campeonato Inglês.

Arsenal e sua última performance

O Arsenal aplicou na rodada mais recente, a maior goleada já vista nos duelos contra o Chelsea. Em partida que teve o mando de campo no Emirates Stadium, dominou seu oponente do início ao fim da partida.

Com gols assinalados por Trussardi, Ben White (2x) e Kai Havertz (2x), venceu por 5 a 0. Dessa forma, voltou a embalar uma sequência positiva na Premier League, que havia sido quebrada recentemente na derrota contra o Aston Villa.

Mesmo disputando ponto a ponto pela liderança da competição com o Manchester City, é válido lembrar que recentemente, os Gunners deixaram a disputa da Liga dos Campeões. Na competição, foram eliminados pelo Bayern de Munique, nas quartas de final.