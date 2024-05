Palpite: Bragantino x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 4/5/2024

(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Com um sólido início de Brasileirão, o terceiro colocado, Bragantino, recebe o Flamengo, que atravessa seu pior momento da temporada. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de sábado (4). As equipes se encontram no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Assista no Premiere.

Palpite Bragantino x Flamengo

O Bragantino continua apresentando resultados consistentes e performances sólidas, estando há seis partidas sem derrota na temporada. Enquanto isso, o Flamengo perdeu recentemente suas duas primeiras partidas de 2024, além de não ter tido uma atuação tão sólida na última vez que entrou em campo contra o Amazonas.

O Bragantino não tem se intimidado ao enfrentar grandes clubes. Muito organizado taticamente e naturalmente mais agressivo na Arena Red Bull, tem plenas condições de sair com os três pontos da partida. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bragantino

Bragantino e seu desempenho atual

O Bragantino faz excelentes campanhas nas competições que disputa neste primeiro semestre. No início do Brasileirão, ainda não perdeu e já briga pela ponta da tabela, estando na terceira colocação com oito pontos conquistados.

A pontuação do Massa Bruta é proveniente de duas vitórias e dois empates, sendo um dos quatro clubes invictos na competição. Os triunfos foram conquistados contra o Corinthians e o Vasco.

Na partida mais recente do Bragantino, visitou o Sousa, na Paraíba, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No confronto, chegou a abrir o placar com Luan Cândido, de pênalti; mas sofreu o empate com um golaço de falta, marcado por Batata aos 83 minutos.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo vem de vitória em seu confronto mais recente. Encarando o Amazonas no Estádio do Maracanã, superou o clube amazonense no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, por 1 a 0, com uma atuação modesta.

Em uma fase duvidosa, o Rubro-Negro venceu apenas um confronto nos últimos quatro disputados. Depois de empatar com o Palmeiras sem gols, acabou derrotado contra o Bolívar.

Para piorar, após ter perdido a invencibilidade na temporada para o clube boliviano, também teve seu jejum de derrotas finalizado no Maracanã, após perder para seu rival, Botafogo, por 2 a 0.