Palpite: Chelsea x Tottenham – Campeonato Inglês – 2/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea tenta se redimir diante de sua torcida contra os Spurs, que seguem vivos na briga pela quarta posição. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da quinta-feira (2). As equipes se encontram na Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Chelsea x Tottenham

Recentemente, o Chelsea sofreu sua derrota mais vexatória da história em confrontos diretos contra o Arsenal, buscando encerrar sua campanha de forma digna na atual temporada do Campeonato Inglês. Enquanto isso, o Tottenham perdeu nas duas últimas vezes que entrou em campo, ficando ainda mais distante do G4.

Apesar de não ter mais condições de terminar nas cinco primeiras colocações, o Chelsea tenta resultados mais sólidos nesta reta final de Campeonato Inglês. Em pleno Stamford Bridge e enfrentando um Tottenham pressionado, deve voltar a vencer na competição. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Chelsea”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Chelsea

Chelsea e seu desempenho atual

O Chelsea vem de empate contra o Aston Villa em sua rodada mais recente. Em partida que chegou a estar em desvantagem por 2 a 0 no marcador, buscou a igualdade por 2 a 2 com Madueke e Gallagher, respectivamente.

Porém, a grande decepção da temporada para os torcedores do Blues aconteceu uma rodada antes. Diante dos Gunners no Emirates Stadium, saíram derrotados por 5 a 0.

Com os resultados ruins, o Chelsea definitivamente passou a não brigar por mais “nada” no Campeonato Inglês, apenas tentando encerrar de forma digna sua campanha na Premier League.

Tottenham e sua última performance

O Tottenham fica cada vez mais distante de uma possibilidade de terminar entre os quatro primeiros colocados na atual edição do Campeonato Inglês.

Depois de ser goleado por 4 a 0 no St. James Park, contra o Newcastle, teve a oportunidade de se redimir no Hotspur Stadium, em clássico contra os Gunners.

Porém, a primeira etapa começou da pior forma possível para o Tottenham, que sofreu três gols e não balançou as redes. No segundo tempo, esboçou uma grande reação e diminuiu com Cristian Romero e Heung-Min Son, mas ficou por isso. Placar final 3 a 2 Arsenal.